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Depon Group отзывы: почему торговать с брокером выгодно

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Depon Group — относительно молодой британский брокер. Он появился на рынке лишь в 2020 году. Но при этом клиентская база онлайн-посредника впечатляет. Сегодня база объединяет более шестидесяти тысяч активных трейдеров. Причина такой популярности заключается, согласно отзывам о Depon Group, в исключительно комфортных и выгодных условиях инвестирования. А еще — это полностью лицензированная и прозрачная торговая платформа, где все шаги администрации выверены до мелочей, а действия законны.

Depon Group отзывы

Отзывы о Depon Group

Отзывы о Depon Group в Сети встречаются довольно часто. Прежде всего на европейских профильных веб-ресурсах. Но и в русскоязычном сегменте Интернета с каждым днем их становится все больше. Например, отзывы о Depon Group публикуют:

  1. ВК;
  2. FXmag;
  3. Reddit;
  4. Blogspot.

Реальные онлайн-трейдеры активно обсуждают в Интернете плюсы и минусы площадки. Но в одном они сходятся — брокер всегда выводит клиентские деньги. Никто и никогда не сообщал о каких-либо проблемах с финотделом компании.

Другие преимущества онлайн-платформы, отмеченные авторами отзывов о Depon Group:

  • Мгновенное пополнение депозитов с банковских карт, ЭПС и криптокошельков.
  • Быстрая регистрация и верификация торгового профиля. У конкурентов верификация может длиться сутки-двое. Но на этой площадке весь процесс занимает не более пары часов.
  • Хороший выбор финансовых активов для трейдинга. В настоящий момент их 150. Это акции, индексы, товары, валютные и криптовалютные пары.
  • Гарантированный вывод средств в течение 72 часов.

У авторов отзывов о Depon Group отсутствуют причины не доверять брокеру свои деньги.

Сотрудничество с Depon Group

Онлайн-брокер развивает сотрудничество с клиентами исключительно в рамках правового поля:

  • не вмешивается в ценообразование;
  • предоставляет рыночные котировки;
  • отправляет приказы инвесторов напрямую в пул поставщиков ликвидности;
  • формирует свою прибыль за счет наценки на спред и объявленной комиссии (5 долларов за торгуемый лот);
  • поддерживает узкие спреды;
  • исполняет ордера за миллисекунды без реквот;
  • одобряет любые законные методы извлечения прибыли.

Владельцы торговой площадки заинтересованы, чтобы клиенты наращивали объемы сделок и прибыль. Получается, что и компания, и инвестор имеют одинаковые цели.

Условия Depon Group

Depon Group

Общие условия британской брокерской компании:

  • Доступный порог входа – 150 долларов США.
  • Множество рынков для инвестирования.
  • Настраиваемое кредитное плечо до 1:500.
  • Спреды — от 0 п.
  • Минимальный торгуемый объем — микролот.
  • 7 типов торговых счетов.
  • Удобные методы пополнения депозитов – банковские карты Visa/MasterCard, электронные платежные системы PayPal, Qiwi, Skrill, WebMoney, а также цифровые кошельки.
  • Инновационное программное обеспечение, доступное в десктопной, мобильной и веб-версии.
  • Техподдержка с понедельника по пятницу.

Авторы отзывов о Depon Group считают, что все свои обязательства брокер исполняет целиком и полностью. Его условия честны и прозрачны.

Программа для трейдинга

Онлайн-посредник предлагает один из самых известных программных продуктов — терминал UTIP. Он позволяет онлайн-трейдерам отслеживать свои портфели, текущие рынки, обнаруживать идеи и совершать сделки.

Пользователи могут легко фильтровать финрынки по торговым возможностям, которые соответствуют заданным критериям. Потоковая информация доступна в режиме реального времени, включая новости и аналитику. Интерфейс ПО понятен на интуитивном уровне, его просто оптимизировать.

Терминал поддерживает доступ к 150 инвестиционным активам. Хороший выбор обеспечивает онлайн-инвесторам возможность найти для себя подходящий актив в любой день недели.

UTIP включает основные технические индикаторы, в том числе:

  • ряд скользящих средних;
  • стохастический осциллятор;
  • индекс относительной силы.

Цены можно просматривать в нескольких форматах, таких как японские свечи, бары или линейные графики.

Таймфреймы — от 5 секунд до 24 часов. ПО отображает все тренды и основные элементы анализа, позволяя трейдеру выбирать свои собственные определенные периоды времени, свои собственные уровни сопротивления и поддержки, рассчитывать уровни Фибоначчи и отмечать области текстовыми метками. UTIP, разработанный с использованием новейшей технологии HTML 5, обеспечивает быструю и безопасную онлайн-торговлю.

Образование и аналитика

Брокер предлагает качественные информационные, аналитические и обучающие материалы:

  • Руководство по эксплуатации ПО. Чтобы его просмотреть, достаточно выбрать на главном веб-сайте категорию «UTIP». Пособие рассматривает все варианты ПО (браузерный, мобильный, десктопный), их установку, использование индикаторов, тестирование на истории и многое другое.
  • Статьи. Каждый пользователь онлайн-платформы может ознакомиться с обширной подборкой профильных статей. Весь массив разделен на категории «Основы», «Инструменты», «Стратегии», «Социальный трейдинг», «Экономические индикаторы», «Технические индикаторы», «Термины и аббревиатуры», «Психология трейдинга», «Управление рисками» и «Трейдинг в реальном времени». Большинство категорий содержит не менее десятка статей.
  • Аналитика. В аналитическом разделе сайта регулярно публикуются обзоры рынков, информация о конкретных активах, общие советы, разбор стандартных ошибок, которых следует избегать.
  • Глоссарий. Сюда входят подробные статьи, определяющие и объясняющие основные термины, включая валютные пары, индексы, товары, пипсы, лоты, цены покупки и продажи и многое другое.

По отзывам о Depon Group, брокер предоставляет более чем достаточно полезной информации для начинающих и опытных инвесторов.

Заключение

Очевидно, что Depon Group обеспечивает оптимальные условия для инвестирования. На онлайн-платформе есть все — от разнообразного списка активов и продвинутых аналитических инструментов до профессиональной технической поддержки и эффективных рекомендаций. Кроме того, низкий порог входа подтверждает, что на площадке рады новичкам.

  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
США
Проекты
2020-й год
Блокчейн
ИТ
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