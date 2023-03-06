Depon Group отзывы: почему торговать с брокером выгодно

Depon Group — относительно молодой британский брокер. Он появился на рынке лишь в 2020 году. Но при этом клиентская база онлайн-посредника впечатляет. Сегодня база объединяет более шестидесяти тысяч активных трейдеров. Причина такой популярности заключается, согласно отзывам о Depon Group, в исключительно комфортных и выгодных условиях инвестирования. А еще — это полностью лицензированная и прозрачная торговая платформа, где все шаги администрации выверены до мелочей, а действия законны.
Отзывы о Depon Group
Отзывы о Depon Group в Сети встречаются довольно часто. Прежде всего на европейских профильных веб-ресурсах. Но и в русскоязычном сегменте Интернета с каждым днем их становится все больше. Например, отзывы о Depon Group публикуют:
Реальные онлайн-трейдеры активно обсуждают в Интернете плюсы и минусы площадки. Но в одном они сходятся — брокер всегда выводит клиентские деньги. Никто и никогда не сообщал о каких-либо проблемах с финотделом компании.
Другие преимущества онлайн-платформы, отмеченные авторами отзывов о Depon Group:
- Мгновенное пополнение депозитов с банковских карт, ЭПС и криптокошельков.
- Быстрая регистрация и верификация торгового профиля. У конкурентов верификация может длиться сутки-двое. Но на этой площадке весь процесс занимает не более пары часов.
- Хороший выбор финансовых активов для трейдинга. В настоящий момент их 150. Это акции, индексы, товары, валютные и криптовалютные пары.
- Гарантированный вывод средств в течение 72 часов.
У авторов отзывов о Depon Group отсутствуют причины не доверять брокеру свои деньги.
Сотрудничество с Depon Group
Онлайн-брокер развивает сотрудничество с клиентами исключительно в рамках правового поля:
- не вмешивается в ценообразование;
- предоставляет рыночные котировки;
- отправляет приказы инвесторов напрямую в пул поставщиков ликвидности;
- формирует свою прибыль за счет наценки на спред и объявленной комиссии (5 долларов за торгуемый лот);
- поддерживает узкие спреды;
- исполняет ордера за миллисекунды без реквот;
- одобряет любые законные методы извлечения прибыли.
Владельцы торговой площадки заинтересованы, чтобы клиенты наращивали объемы сделок и прибыль. Получается, что и компания, и инвестор имеют одинаковые цели.
Условия Depon Group
Общие условия британской брокерской компании:
- Доступный порог входа – 150 долларов США.
- Множество рынков для инвестирования.
- Настраиваемое кредитное плечо до 1:500.
- Спреды — от 0 п.
- Минимальный торгуемый объем — микролот.
- 7 типов торговых счетов.
- Удобные методы пополнения депозитов – банковские карты Visa/MasterCard, электронные платежные системы PayPal, Qiwi, Skrill, WebMoney, а также цифровые кошельки.
- Инновационное программное обеспечение, доступное в десктопной, мобильной и веб-версии.
- Техподдержка с понедельника по пятницу.
Авторы отзывов о Depon Group считают, что все свои обязательства брокер исполняет целиком и полностью. Его условия честны и прозрачны.
Программа для трейдинга
Онлайн-посредник предлагает один из самых известных программных продуктов — терминал UTIP. Он позволяет онлайн-трейдерам отслеживать свои портфели, текущие рынки, обнаруживать идеи и совершать сделки.
Пользователи могут легко фильтровать финрынки по торговым возможностям, которые соответствуют заданным критериям. Потоковая информация доступна в режиме реального времени, включая новости и аналитику. Интерфейс ПО понятен на интуитивном уровне, его просто оптимизировать.
Терминал поддерживает доступ к 150 инвестиционным активам. Хороший выбор обеспечивает онлайн-инвесторам возможность найти для себя подходящий актив в любой день недели.
UTIP включает основные технические индикаторы, в том числе:
- ряд скользящих средних;
- стохастический осциллятор;
- индекс относительной силы.
Цены можно просматривать в нескольких форматах, таких как японские свечи, бары или линейные графики.
Таймфреймы — от 5 секунд до 24 часов. ПО отображает все тренды и основные элементы анализа, позволяя трейдеру выбирать свои собственные определенные периоды времени, свои собственные уровни сопротивления и поддержки, рассчитывать уровни Фибоначчи и отмечать области текстовыми метками. UTIP, разработанный с использованием новейшей технологии HTML 5, обеспечивает быструю и безопасную онлайн-торговлю.
Образование и аналитика
Брокер предлагает качественные информационные, аналитические и обучающие материалы:
- Руководство по эксплуатации ПО. Чтобы его просмотреть, достаточно выбрать на главном веб-сайте категорию «UTIP». Пособие рассматривает все варианты ПО (браузерный, мобильный, десктопный), их установку, использование индикаторов, тестирование на истории и многое другое.
- Статьи. Каждый пользователь онлайн-платформы может ознакомиться с обширной подборкой профильных статей. Весь массив разделен на категории «Основы», «Инструменты», «Стратегии», «Социальный трейдинг», «Экономические индикаторы», «Технические индикаторы», «Термины и аббревиатуры», «Психология трейдинга», «Управление рисками» и «Трейдинг в реальном времени». Большинство категорий содержит не менее десятка статей.
- Аналитика. В аналитическом разделе сайта регулярно публикуются обзоры рынков, информация о конкретных активах, общие советы, разбор стандартных ошибок, которых следует избегать.
- Глоссарий. Сюда входят подробные статьи, определяющие и объясняющие основные термины, включая валютные пары, индексы, товары, пипсы, лоты, цены покупки и продажи и многое другое.
По отзывам о Depon Group, брокер предоставляет более чем достаточно полезной информации для начинающих и опытных инвесторов.
Заключение
Очевидно, что Depon Group обеспечивает оптимальные условия для инвестирования. На онлайн-платформе есть все — от разнообразного списка активов и продвинутых аналитических инструментов до профессиональной технической поддержки и эффективных рекомендаций. Кроме того, низкий порог входа подтверждает, что на площадке рады новичкам.