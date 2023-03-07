Иранский экспорт вооружений

В первом номере журнала "Экспорт вооружений" за 2023 год опубликована статья старшего научного сотрудника Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), эксперта по Ближнему Востоку Юрия Лямина, посвященная экспорту вооружений Исламской Республики Иран.

Исторически Иран (Персия) был одним из древних центров производства холодного оружия, а произведенная там булатная сталь и созданное иранскими мастерами холодное оружие ценились далеко за его пределами, в том числе и на Руси. Однако к XX в. Иран сильно отстал в научно-техническом и промышленном развитии от ведущих держав и превратился в чистого импортера вооружений. Несмотря на усилия шахов династии Пехлеви по созданию современной оборонной промышленности, данная ситуация сохранялась на протяжении большей части XX в. При этом отмечались и отдельные успехи. Так, в первые годы Великой Отечественной войны СССР приобрел часть имевшихся в Иране винтовок и патронов к ним, а на пулеметном заводе в Тегеране было организовано производство пистолет-пулеметов Шпагина для поставок в СССР[1]. Однако в целом это ситуацию не изменило.

Произведенные последним иранским шахом массированные вложения в развитие оборонной промышленности в 1960-1970-е гг. давали результаты, но созданные крупные производства оставались в гигантской зависимости от поставок из-за границы и работы многочисленных иностранных специалистов, в первую очередь из США и Западной Европы. Все это крайне негативно сказалось на иранском оборонно-промышленном комплексе после революции 1979 г., за которой последовал разрыв связей с США и отъезд западных специалистов. Таким образом, к началу иракской агрессии против Ирана осенью 1980 г., даже многие ранее работавшие предприятия иранского ОПК, построенные для производства западного оружия, были не способны обеспечить нужды вооруженных сил страны, что потребовало чрезвычайных мер по исправлению ситуации.

За прошедшие после революции 1979 г. более четырех десятилетий, Иран смог постепенно не только обеспечить наиболее базовые потребности своих вооруженных сил, но и перейти ко все более заметным поставкам этих вооружений в другие страны. Хотя поставки вооружений за границу для Ирана являлись в первую очередь средством обеспечения безопасности и усиления иранского влияния через поддержку дружественных организаций и стран (которые могут рассчитывать на поставки наиболее современных иранских вооружений), с годами происходило постепенное расширение как ассортимента продукции, так и круга клиентов.

Еще в 1990-х и начале 2000-х гг. поставки продукции иранского ОПК за границу касались преимущественно различных боеприпасов, мин, минометов, гранатометов и т. п. Но уже в 2000-е гг. Иран постепенно стал переходить к поставкам более сложных вооружений и техники, в том числе были достигнуты соглашения об их экспорте и о лицензионной сборке, особенно с дружественными Ирану государствами. В 2006 г. сообщалось о том, что объем иранского военного экспорта превысил 100 млн долл.[2]

На фоне кризиса вокруг ядерной программы Ирана в 2007 г. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) ввел санкции, запрещающие экспорт иранских вооружений в другие страны. Эти ограничения де-факто действовали до осени 2020 г.[3], а введенные ранее односторонние американские санкции, в том числе угрожающие любым покупателям иранских вооружений, остаются действующими и сегодня. Эти санкции безусловно ударили по иранскому оборонному экспорту, но не привели к его полному прекращению и лишь способствовали полному уходу в тень, как это произошло и в случае с аналогичными санкциями против КНДР. Неудивительно, что в конце 2009 г. учрежденному СБ ООН Комитету по санкциям в отношении ядерной программы Ирана оставалось лишь констатировать тот факт, что запрет на поставки оружия из Ирана нарушается[4].

Сирия, которая много лет является ключевым союзником Ирана в регионе, традиционно приобретала главным образом советские/российские и в меньшей степени китайские, северокорейские и европейские вооружения. Однако после прекращения военной помощи из России в 1990-х гг. Сирия медленно и постепенно перешла к закупкам и иранских вооружений. Этот процесс ускорился после подписания в июне 2006 г. между Ираном и Сирией соглашения "О военном сотрудничестве и противостоянии общим угрозам". Подробности документа до сих пор точно неизвестны, но еще после его подписания министр обороны Ирана рассказал, что Сирия уже покупала иранскую военную продукцию, а также выразил надежду, что сотрудничество в этой области будет продолжаться[5].

Наиболее активно шло военно-техническое сотрудничество в ракетной сфере. В 2000-е гг. в Сирии с иранской помощью было организовано лицензионное производство некоторых иранских ракет, таких как варианты неуправляемых ракет Zelzal-2 и управляемых оперативно-тактических ракет Fateh-110[6].

По всей видимости, иранские специалисты помогали и другим сирийским ракетным проектам, наряду с северокорейскими специалистами (с помощью КНДР в Сирии создавалось производство ракет для оперативно-тактических ракетных комплексов "Эльбрус").

Кроме того, из Ирана для ВМС Сирии было поставлено шесть малых ракетных катеров иранского производства, каждый из которых был вооружен двумя противокорабельными ракетами Noor[7], а сирийская береговая оборона была усилена иранскими мобильными противокорабельными ракетными комплексами береговой обороны с теми же ракетами[8].

Возможно, были и другие поставки, однако сегодня их сложно отделить от тех, которые производились до начала в Сирии гражданской войны 2011-2012 гг. и уже позднее в рамках военной помощи сирийскому правительству для борьбы с боевиками. Министерство обороны Ирана долгое время отрицало любые поставки вооружений в Сирию[9]. Еще весной 2014 г. заместитель главы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявлял, что в поставках оружия сирийскому правительству даже нет необходимости[10].

Однако по мере расширения масштабов конфликта нарастали и поставки иранских вооружений и техники, от боеприпасов до беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Так, с начала 2012 г. в Сирии отмечается активное применение правительственными силами иранских разведывательных БЛА Ababil-3[11], а затем и других. В полной же мере широта иранской военной помощи проявилась после того, как Иран фактически перешел к открытой военной поддержке правительства Сирии в боевых действиях против боевиков.

В целом объемы переданной Сирии за последнее десятилетие продукции иранского ОПК можно оценить как очень большие. Основную их массу составляют различные боеприпасы, экипировка, стрелковое оружие, безоткатные орудия, гранатометы, минометы, а также некоторые артиллерийские системы, вроде минометов и реактивных систем залпового огня. Однако на фоне присутствия в Сирии значительного контингента иранских военных советников и инструкторов, а также подконтрольных Ирану многотысячных добровольческих формирований, укомплектованных шиитами из Ирака, Афганистана и Пакистана, сложно определить, какое вооружение поставлялось из Ирана для них, а какое непосредственно для сирийских войск и ополчения. Достоверно известно, что большие иранские разведывательно-ударные БЛА Shahed-129 с 2014 г. использовались в Сирии только иранскими военными Корпуса стражей исламской революции[12], по другим вооружениям и военной технике подробной информации нет.

Еще одним покупателем иранского оружия среди его ближайших соседей в 2010-х гг. стал Ирак, который стремился диверсифицировать оружейный импорт после первого вывода американских войск из страны, а иракским силовым структурам требовалось все больше новых вооружений на фоне нового усиления террористов "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России).

Первые сведения о закупках Ираком иранского оружия относятся к началу 2014 г. Согласно полученным журналистами Reuters документам, несмотря на действовавшие в то время санкции ООН против Ирана, в конце ноября 2013 г. Ирак и Иран заключили восемь соглашений о поставках иранских вооружений и снаряжения производства иранских Defense Industries Organization и Iran Electronic Industries. Общая стоимость контрактов составляла 195 млн долл., и они предусматривали поставку иранского стрелкового оружия и легкого вооружения, минометов, различных боеприпасов, приборов ночного видения и систем связи[13].

Весной - летом 2014 г. произошел коллапс иракских правительственных сил на северо-западе Ирака, и соседний Иран стал одной из первых стран, оказавших ему масштабную военную поддержку. Во многом именно с помощью Ирана были вооружены и подготовлены отряды созданных в Ираке Сил народного ополчения. Среди Сил народного ополчения, а также федеральной полиции МВД Ирака обычными вооружениями стали иранские минометы и гранатометы, снайперские винтовки, армейские внедорожники Safir со 106-мм безоткатными орудиями или 107-мм реактивными пусковыми установками, 122-мм РСЗО HM20, иранские копии ПТРК TOW - Toophan, иранские копии ПТРК "Корнет-Э" - Dehlaviyeh и пр. Также начались поставки иранских беспилотных летательных аппаратов, таких как Ababil-3 и др.

Поставки из Ирана продолжились и далее. На вооружении Сил народного ополчения Ирака в последние годы из продукции иранского ОПК появились разведывательно-ударные БЛА Mohajer-6, другие иранские БЛА (включая БЛА-камикадзе), 122-мм РСЗО Raad-24, бронемашины с повышенной противоминной защитой Toufan и другая бронетехника, системы радиоэлектронной борьбы и связи. Кроме того, некоторые из их танков Т-72 были модернизированы, по всей видимости, по иранскому проекту[14].

В отличие от Сирии, иракские нефтяные доходы позволяют Силам народного ополчения Ирака не зависеть от чистой военной помощи. Поэтому, по всей видимости, они осуществляют закупки именно иранских вооружений.

Долгое время одним из наиболее крупных покупателей иранских вооружений был Судан. Экспорт иранского оружия в североафриканскую страну начался еще в 1990-х гг.[15] и достиг пика во второй половине 2000-х и начале 2010-х гг. после подписания соглашения о военном сотрудничестве между Ираном и Суданом в марте 2008 г.[16]

Хотя иранская сторона официально опровергала поставки оружия в Судан в 2012 г.[17], спектр переданных стране иранских вооружений был очень широким, от стрелковых и артиллерийских мин и боеприпасов до беспилотных летательных аппаратов, артиллерии и бронетехники. В исследовании экспертов организации Small Arms Survey указывается, что согласно информации, предоставленной Суданом для Базы статистических данных ООН по торговле товарами, доля Ирана в суданском импорте оружия за период с 2001 по 2012 гг. составляла 13 %[18].

Среди прочего в Судан поставлялись иранские разведывательные БЛА Ababil-3[19], бронемашины Rakhsh и БМП Boragh[20], иранские копии 122-мм гаубиц Д-30 - D30I[21] и многое другое. Обычно им давались местные суданские названия. Так, Ababil-3 в Судане получил обозначение Zagil, Boragh - Khatim и т. д. Иран помогал и с развитием суданской оборонной промышленности: для организации ремонта или лицензионного производства поставляемых вооружений и техники часть суданских специалистов направлялась для подготовки в Иран, а иранские технические специалисты работали на суданских оборонных предприятиях[22].

По всей видимости, военно-техническое сотрудничество Ирана и Судана прекратилось в середине 2010-х гг., когда официальный Хартум вошел в состав саудовской коалиции, принял активное участие в войне против хуситов в Йемене и в конечном итоге разорвал дипломатические связи с Ираном в начале 2016 г.[23]

В обмен на участие в йеменском конфликте и разрыв связей с Ираном Судан получил финансовую помощь и кредиты от арабских монархий Персидского залива, а США в конечном итоге исключили его из списка стран - спонсоров терроризма и сняли многие другие санкции. Для Ирана это безусловно стало неприятным свидетельством того, как быстро могут быть разорваны многолетние дружественные связи между странами.

Помимо Судана, в Африке, вероятно, были и другие приобретатели иранского оружия. В 2010 г. стало известно о задержании в порту Лагоса (Нигерия) груза из 13 контейнеров с иранскими боеприпасами. В составе этого груза были 7,62-мм патроны, гранаты, мины для 60-мм, 81-мм и 120-мм минометов и 107-мм реактивные снаряды. Груз направлялся из Ирана в Гамбию, однако к тому моменту уже действовали санкции ООН против экспорта иранских вооружений, поэтому поставки скрывались[24]. Более того, Гамбия вскоре после задержания груза спешно и без объяснения причин сообщила о разрыве отношений с Ираном[25].

Были и другие примеры обнаружения иранских боеприпасов в некоторых африканских странах, однако неясно, были ли они приобретены напрямую или попали через третьи страны и других посредников[26].

В последние годы новым клиентом иранского ОПК в Африке стала Эфиопия. На фоне кровопролитной войны с мятежниками из региона Тыграй федеральное правительство Эфиопии в 2021 г. закупило некоторое количество разведывательно-ударных БЛА[27] - китайских Wing Loong-1, турецких Bayraktar TB2 и иранских Mohajer-6. Помимо беспилотных летательных аппаратов, в Эфиопии стали появляться и некоторые образцы иранского стрелкового оружия, вроде иранских копий снайперских винтовок СВД[28].

Что касается Нового света, то пока что единственным известным покупателем иранской продукции военного назначения является Венесуэла. Во второй половине 2000-х гг. при президенте Уго Чавесе был заключен контракт на приобретение Венесуэлой партии иранских БЛА Mohajer-2 с осуществлением их лицензионного производства в южноамериканской стране из поставляемых из Ирана комплектов. Данный БЛА получил венесуэльское название Arpia и был впервые показан в 2012 г.[29]

Введенные против Венесуэлы западные санкции подтолкнули ее к усилению военно-технического сотрудничества с Ираном. Венесуэла ведет модернизацию БЛА Mohajer-2[30], приобрела 107-мм иранские РСЗО Fajr-1 с пусковыми установками для размещения на катерах и внедорожниках[31], а иранские технические специалисты помогают венесуэльцам ремонтировать авиатехнику западного производства, вроде военно-транспортных самолетов C-130 и других[32].

Венесуэла, возможно, приобрела и иранские разведывательно-ударные БЛА Mohajer-6, по той же схеме, что и Mohajer-2. Прямых свидетельств этому нет, но в ноябре 2020 г., когда нынешний президент Венесуэлы Николас Мадуро заявлял о планах по производству беспилотных летательных аппаратов, на кадры телетрансляции попала стоявшая рядом с ним уменьшенная модель Mohajer-6[33].

Более того, в конце 2021 г. на кадрах из Венесуэлы были замечены управляемые бомбы для БЛА[34], в которых легко опознаются иранские управляемые бомбы Ghaem-5. Данные боеприпасы являются одним из штатных вооружений Mohajer-6, и их невозможно применять с тех БЛА, о наличие которых у Венесуэлы точно известно.

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