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РИА Новости

Балицкий пообещал гражданство воюющим на стороне России сербам

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Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области
Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Балицкий заявил, что сербы, воюющие на стороне России, смогут получить российские паспорта

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Сербы, воюющие в добровольческих отрядах на стороне России, смогут получить паспорта РФ, они кровью заплатили за эту землю, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

В прошлом году президент Сербии Александр Вучич заявил, что граждане страны, которые отправятся за границу для участия в вооруженном конфликте на Украине или в других странах, будут строго наказаны по закону.

"Ребят, которые у нас служат, с удовольствием оставим у себя. Незачем им возвращаться в Сербию. Если они пожелают и напишут заявления, я думаю, что мы сможем решить вопрос, чтобы выдать им паспорт гражданина РФ. Пускай живут - они за эту землю кровью заплатили. Я считаю, что это честным будет", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Крым 24".

Балицкий сообщил, что около 150 добровольцев каждый месяц хотят попасть в батальон Судоплатова. Подразделение было основано в честь легендарного советского разведчика Павла Судоплатова, прославившегося борьбой с украинскими националистами в годы Великой Отечественной войны.

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Страны
Россия
Сербия
Украина
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