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Военное обозрение

В России создают боевую бронированную экипировку для военных

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Источник изображения: topwar.ru

Российские производители работают над проектом новой универсальной одежды для военнослужащих. В частности, в России создают специальную боевую бронированную экипировку для военных.

Об этом агентству РИА Новости рассказал гендиректор научно-производственной специальной фирмы (НПСФ) «Штурм» Владимир Дробяк.

Он сообщил, что идея российских инженеров заключается в переносе на различные элементы военной формы части бронезащиты, которая применяется в бронежилетах. Этот проект получил рабочее название КУБ.

Мы попытались создать многослойную систему защиты для военнослужащего за счет переноса некоторых защитных свойств бронежилеты на элементы снаряжения и тактической одежды

- рассказал Дробяк, добавив, что рабочий процесс создания новой системы защиты продолжается.

Он отметил важность задачи по созданию универсальной тактической одежды для личного состава Вооруженных сил РФ. Ее решение в значительной степени повысит как эффективность выполнения боевых задач солдатами российской армии, так и обеспечить для них высокую степень защиты.

Повседневная форма одежды, превратившаяся сегодня в одежду для боя, функционально предназначена для выполнения совершенно других служебных задач

- отметил руководитель предприятия.

НПСФ «Штурм» появилась в подмосковном поселке Белоомут в 2001 году. Она специализируется на производстве военной экипировки, в том числе бронежилетов и маскировочных комплексов.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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