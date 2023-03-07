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Минобороны показало применение новых высокоточных боеприпасов

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Министерство обороны России показало кадры применения высокоточных боеприпасов нового поколения при поражении ангара с бронетехникой и автомобилями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.



Отмечается, что боеприпас применили по установленному разведкой ангару в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики (ДНР), в котором ВСУ хранили и ремонтировали бронетехнику. Доразведку провели с помощью беспилотника.

Боеприпас попал в центр ангара, пробил перекрытие и взорвался внутри, уничтожив бронетехнику и автомобили ВСУ.

Ранее Минобороны России показало кадры применения дронов-камикадзе «Бумеранг» подразделениями Воздушно-десантных войск.

В феврале в «Ростехе» сообщили, что предприятия госкорпорации нарастили производство дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет», а также реактивных систем залпового огня «Торнадо-С». «Куб» и «Ланцет» несут боевые части весом три килограмма, а их максимальная скорость составляет 130 километров в час.

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