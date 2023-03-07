Балицкий предположил мирный переход Запорожья, Николаева и Одессы к России

Балицкий: после кризиса на Украине весной Запорожье, Николаев и Одесса перейдут к России

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий прогнозирует Украине весной кризис, после которого Николаевская, Одесская области и Запорожье мирно перейдут к России.

"Буквально весной будет кризис, это мой прогноз. Ну а после этого области начнут определяться: Николаевская, Одесская области и Запорожье сами по себе начнут мирным образом переходить на нашу сторону, на сторону добра", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Крым 24".

По его словам, власти Запорожской области разговаривают со многими людьми, которые "имеют связи с Днепропетровском, с Запорожьем, с Харьковом". "И очень многие, общаясь, сегодня подчеркивают, что на той территории, которую пока контролирует фашистский режим, есть очень высокая степень уныния. Они понимают бессмысленность этой войны, к людям приходит это наконец-то, что так же, как и немцы, находясь в Германии, понимали бесполезность и бессмысленность войны с СССР. Надо менять режим, надо менять Гитлера", - считает Балицкий.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.