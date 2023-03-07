Войти
ТАСС

В Париже сообщили, что первые французские танки прибудут на Украину в ближайшие дни

369
0
0
AMX-10RC.
AMX-10RC.
Источник изображения: davric / wikimedia.org

Глава Генеральной дирекции по вооружениям при Министерстве ВС Франции Эмманюэль Шива назвал данные о точном количестве поставляемой Киеву техники "секретной информацией"

ПАРИЖ, 6 марта. /ТАСС/. Первая партия французских колесных танков AMX-10 RC для Украины уже в пути и прибудет в ближайшие дни. Об этом заявил в понедельник глава Генеральной дирекции по вооружениям (DGA) при Министерстве ВС Франции Эмманюэль Шива.

"Франция анонсировала поставки легких танков AMX. Они в процессе", - заявил он в эфире телеканала BFM Business, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

По словам Шивы, машины будут доставлены "в ближайшие дни". Он отказался назвать точное количество поставляемой Киеву техники, заявив, что "это секретная информация". В то же время, отвечая на вопрос о возможности поставки более тяжело бронированной техники он заметил, что этим занимаются партнеры Франции.

К настоящему моменту Франция передала Украине 18 САУ Caesar и планирует поставить еще 12 экземпляров, Париж направил Киеву ракетные установки и системы ПВО Crotale. Министерство ВС Франции также одобрило выделение Киеву буксируемых гаубиц TRF1, Украине будет передан и радар Ground Master 200.

23 февраля на пресс-конференции в штаб-квартире ООН глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что первая партия танков AMX-10 RC "прибудет на Украину в ближайшее время". Париж уже передал Киеву бронированные автомобили, противотанковые ракеты Milan, переносные зенитные ракетные комплексы Mistral, обмундирование, сухие пайки, средства радиационной, химической и биологической защиты. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Франция
Продукция
Мистраль (Mistral)
Компании
ООН
Проекты
ЯО
Похожие новости
06.01.2023
МИД Франции считает, что поставки танков Киеву не сделают Париж соучастником конфликта
15.08.2022
«Люди не хотят воевать за Зеленского». Что происходит в Запорожской области
23.09.2019
Le Monde (Франция): французский штаб готовится к возобновлению диалога с Москвой
09.04.2018
Ядерная дубина терроризма
19.02.2018
Запад наращивает информационное давление на Россию
15.09.2017
Йенс Столтенберг: НАТО не хочет новой холодной войны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.03 11:25
  • 45918
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.03 11:05
  • 7
«Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий
  • 07.03 10:35
  • 31
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 07.03 10:27
  • 3
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38
  • 07.03 10:20
  • 1
"Калашников" создает систему управления огнем из стрелкового оружия
  • 07.03 09:57
  • 2
Новый китайский зенитный ракетно-артиллерийский комплекс HQ-11 (H-11)
  • 07.03 09:55
  • 1
МВД Белоруссии решило обзавестись подразделениями операторов беспилотников
  • 07.03 02:05
  • 1
ВС России применили в зоне СВО высокоточные боеприпасы нового поколения
  • 06.03 21:45
  • 4
В зоне СВО отмечено появление большого количества МТ-ЛБ с установленной корабельной зенитной установкой 2М-3М
  • 06.03 17:20
  • 2
Сербия заявила, что направила Украине все необходимое для восстановления энергосетей
  • 06.03 12:11
  • 2
На Украине хотят построить бетонные укрепления для защиты электроподстанций
  • 06.03 11:53
  • 1
Министр ВВС США: Разработка истребителя шестого поколения – приоритетная задача
  • 06.03 11:43
  • 1
Армения станет тестовым полигоном для аналоговой симуляции высадки человека на Марс
  • 06.03 11:40
  • 1
В России заявили о «большом движении» в разработке беспилотников
  • 06.03 11:31
  • 3
При срыве сроков гособоронзаказа смогут установить внешнее управление