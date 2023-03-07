В Париже сообщили, что первые французские танки прибудут на Украину в ближайшие дни

Глава Генеральной дирекции по вооружениям при Министерстве ВС Франции Эмманюэль Шива назвал данные о точном количестве поставляемой Киеву техники "секретной информацией"

ПАРИЖ, 6 марта. /ТАСС/. Первая партия французских колесных танков AMX-10 RC для Украины уже в пути и прибудет в ближайшие дни. Об этом заявил в понедельник глава Генеральной дирекции по вооружениям (DGA) при Министерстве ВС Франции Эмманюэль Шива.

"Франция анонсировала поставки легких танков AMX. Они в процессе", - заявил он в эфире телеканала BFM Business, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

По словам Шивы, машины будут доставлены "в ближайшие дни". Он отказался назвать точное количество поставляемой Киеву техники, заявив, что "это секретная информация". В то же время, отвечая на вопрос о возможности поставки более тяжело бронированной техники он заметил, что этим занимаются партнеры Франции.

К настоящему моменту Франция передала Украине 18 САУ Caesar и планирует поставить еще 12 экземпляров, Париж направил Киеву ракетные установки и системы ПВО Crotale. Министерство ВС Франции также одобрило выделение Киеву буксируемых гаубиц TRF1, Украине будет передан и радар Ground Master 200.

23 февраля на пресс-конференции в штаб-квартире ООН глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что первая партия танков AMX-10 RC "прибудет на Украину в ближайшее время". Париж уже передал Киеву бронированные автомобили, противотанковые ракеты Milan, переносные зенитные ракетные комплексы Mistral, обмундирование, сухие пайки, средства радиационной, химической и биологической защиты.