Названы слабые стороны танка "Челленджер 2". Киеву он вряд ли поможет

MWM: недостатки танка "Челленджер 2" сведут его эффективность на Украине к минимуму

Пригодность британского "Челленджера 2" для нужд Киева вызывает вопросы, пишет MWM. Нарезное орудие, устаревшие тепловизоры и несовершенная броня могут свести к минимуму эффективность этих танков на поле боя.

Ожидается, что британский "Челленджер 2" первым из западных танков войдет в пакет помощи Украине. Планируется, что первые машины будут доставлены Киеву к середине апреля, а украинские танкисты уже обучаются их эксплуатации и обслуживанию на территории Великобритании. Таким образом, Украина станет вторым после Омана иностранным государством, использующим "Челленджер 2", ведь эта машина так и не смогла соперничать за контракты с гораздо более популярными моделями — немецким "Леопард 2" и американским M1 "Абрамс". Нераспространенность этих танков, а также скромные размеры британской армии ведут к тому, что в настоящее время количество "Челленджер 2" весьма ограничено: всего было построено менее 450 машин, хотя из-за планов дальнейшего сокращения британского парка всего до 148 единиц Украина в итоге сможет получить до 200 экземпляров. Единственный класс западных танков, поступивший на вооружение уже по окончании холодной войны, "Челленджер" больше всего ценят за броню, особенно за башню, которая значительно тяжелее, чем у аналогов. Однако его пригодность для оборонных нужд Украины нередко ставится под сомнение.

Из-за ряда особенностей эффективность "Челленджера 2" на украинском фронте может быть ограничена. Так, это единственный за последние десятилетия танк до сих пор оснащенный нарезным орудием: переход на гладкоствольные орудия Советский Союз возглавил еще в начале 60-х годов, а 20 лет спустя его примеру последовали Германия и США. В результате на украинском поле боя "Челленджер 2" будет единственным танком без гладкоствольной пушки. Старый тип орудия значительно снижает мощность и точность стрельбы и ограничивает совместимость с боеприпасами другой западной техники вроде того же "Леопарда 2". Несовместимость со снарядами других стран НАТО — момент особенно серьезный, поскольку ни Великобритания, ни одна другая страна в мире больше не производят боеприпасы для 120-мм нарезных орудий из-за их устаревания. Таким образом, активное использование танков на передовой может стремительно истощить запасы снарядов. Великобритания, возможно, даже готова опустошить свои арсеналы ради Украины, поскольку в рамках обширной программы модернизации британские "Челленджеры" получат гладкоствольные орудия уже в конце 2020-х. С боеприпасами связан и другой недостаток: нет осколочных снарядов, которые широко используются российскими танками. Это особенно важно, поскольку прямые танковые бои до сих пор были редкостью, и бронетехника в основном применялась для борьбы с пехотой — и тут осколочные снаряды обеспечивают важные преимущества.

На этом проблемы "Челленджера 2" не заканчиваются, ведь он оснащен устарелым тепловизором первого поколения. В 90-е они считались передовыми, но сегодня намного уступают даже устройствам, установленным на модернизированной советской технике. Т-90М, самый боеспособный на сегодняшний день российский танк, использует тепловизионные прицелы уже третьего поколения — на целых два поколения современнее. Кроме того, "Челленджер 2" лишен отдельного тепловизионного прицела для командира — эта проблема характерна для дешевых российских танков вроде Т-72Б3, но не для ведущих машин вроде Т-90М. Что же касается защиты, несмотря на прекрасно бронированную башню, корпус "Челленджера 2" представляет собой простую стальную броню без композитов или динамической защиты. Это плохо сочетается с отсутствием вышибных панелей или взрывостойких люков для боеприпасов: получается, что одно-единственное попадание может привести к катастрофической детонации. Такое случалось с более старыми российскими танками (например, Т-72Б3), но не с более современными модификациями Т-72 или, тем более, Т-90М. С "Челленджером 2" подобное уже происходило в результате огня по своим: башня попросту "оторвалась", как ранее случалось с российскими Т-72. Этот инцидент продемонстрировал уязвимость британских танков.

Сложность "Челленджера 2" и потребность в сложном техническом обслуживании также ведут к вопросам относительно его эксплуатации на Украине. Как заметил вице-маршал авиации Королевских ВВС отставке Шон Белл (Sean Bell): "Как они помогут украинцам сегодня, неясно, но в итоге они могут стать частью этой дихотомии". Что касается других проблем с западными танками вообще: их масса составляет 65-70 тонн, а значит, они значительно тяжелее советской техники, которую в настоящее время использует Украина. Это, в свою очередь, означает не только гораздо более высокий расход топлива, но и несовместимость с местной инфраструктурой, особенно мостами. Еще один источник серьезных проблем — экипаж. Для западных танков он должен быть больше на треть.

У "Челленджера 2" есть важные преимущества — в частности, броня башни, — и нет никаких сомнений, что украинской армии с ним будет лучше, чем без него. Однако недостатки этого танка могут свести его реальную пользу на поле боя к минимуму — особенно если вспомнить, с какой помпой обставлялось решение об его поставке и как его ждут на фронте. При этом в отличие от "Леопарда 2" и M1 "Абрамса", "Челленджер 2" не производят уже почти 20 лет, и поэтому потеря репутации на передовой не грозит ни будущему самой программы, ни ее экспортным перспективам.