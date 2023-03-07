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Интерфакс-АВН

Развитие сотрудничества в сфере обороны обсудили начальники Генштабов Армении и Индии

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Эдвард Асрян
Эдвард Асрян.
Источник изображения: МО Армении

Ереван. 6 марта. ИНТЕРФАКС - Возможности расширения армяно-индийского сотрудничества в сфере обороны обсудили на встрече в Дели начальники Генштабов ВС Армении и Индии Эдвард Асрян и Анил Чаухан.

"На встрече обсуждены вопросы, касающиеся региональной безопасности и двустороннего сотрудничества, в частности, возможности расширения сотрудничества Армении и Индии в области обороны", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Асрян также принял участие в обсуждениях в Совете национальной безопасности Индии по теме региональной безопасности, армяно-индийского оборонного сотрудничества.

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Страны
Армения
Индия
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