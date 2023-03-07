El País: Еврокомиссия намерена выделить на закупку боеприпасов для Украины €1 млрд

По сведениям издания, для преодоления сопротивления стран, обеспокоенных истощением своих арсеналов, предлагается новая схема, согласно которой им будет компенсироваться до 90% расходов на боеприпасы, отправляемые в Киев

МАДРИД, 6 марта. /ТАСС/. Европейская комиссия (ЕК) планирует выделить €1 млрд на закупку боеприпасов для Украины. Об этом сообщила в понедельник испанская газета El País со ссылкой на черновой план Брюсселя.

По ее информации, ЕК призывает государства-члены немедленно направить Киеву боеприпасы, особенно дальнобойную артиллерию калибра 155 мм. Кроме того, для поощрения и ускорения поставок на Украину Брюссель планирует выделить €1 млрд на возмещение расходов за эту помощь и на совместную закупку боеприпасов в рамках чрезвычайного пакета поддержки, отмечает газета.

Как пишет издание, чтобы преодолеть сопротивление стран, обеспокоенных истощением своих арсеналов, предлагается новая схема, согласно которой странам будет компенсироваться до 90% расходов на боеприпасы, которые они отправляют в Киев. Брюссель также планирует пригласить государства, не входящие в состав ЕС, присоединиться к схеме закупок, чтобы придать ей еще больший потенциал. Ожидается, что министры обороны сообщества обсудят данный план на этой неделе в Стокгольме.

С начала конфликта на Украине ЕС обеспечил поставки оружия Киеву по линии Европейского фонда мира на €3,6 млрд. Весь объем этого фонда, запланированный на период с 2021 по 2027 год, составляет около €5 млрд. Поэтому для поддержания поставок Украине хотя бы на уровне 2022 года ЕС должен уже в этом году расширить данный инструмент.