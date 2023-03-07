Войти
ТАСС

El País: Еврокомиссия намерена выделить на закупку боеприпасов для Украины €1 млрд

381
0
0
На Украине ВСУ используют западные ПТРК с радиоактивными боеприпасами, переданные в рамках военной помощи
На Украине ВСУ используют западные ПТРК с радиоактивными боеприпасами, переданные в рамках военной помощи.
Источник изображения: belvpo.com

По сведениям издания, для преодоления сопротивления стран, обеспокоенных истощением своих арсеналов, предлагается новая схема, согласно которой им будет компенсироваться до 90% расходов на боеприпасы, отправляемые в Киев

МАДРИД, 6 марта. /ТАСС/. Европейская комиссия (ЕК) планирует выделить €1 млрд на закупку боеприпасов для Украины. Об этом сообщила в понедельник испанская газета El País со ссылкой на черновой план Брюсселя.

По ее информации, ЕК призывает государства-члены немедленно направить Киеву боеприпасы, особенно дальнобойную артиллерию калибра 155 мм. Кроме того, для поощрения и ускорения поставок на Украину Брюссель планирует выделить €1 млрд на возмещение расходов за эту помощь и на совместную закупку боеприпасов в рамках чрезвычайного пакета поддержки, отмечает газета.

Как пишет издание, чтобы преодолеть сопротивление стран, обеспокоенных истощением своих арсеналов, предлагается новая схема, согласно которой странам будет компенсироваться до 90% расходов на боеприпасы, которые они отправляют в Киев. Брюссель также планирует пригласить государства, не входящие в состав ЕС, присоединиться к схеме закупок, чтобы придать ей еще больший потенциал. Ожидается, что министры обороны сообщества обсудят данный план на этой неделе в Стокгольме.

С начала конфликта на Украине ЕС обеспечил поставки оружия Киеву по линии Европейского фонда мира на €3,6 млрд. Весь объем этого фонда, запланированный на период с 2021 по 2027 год, составляет около €5 млрд. Поэтому для поддержания поставок Украине хотя бы на уровне 2022 года ЕС должен уже в этом году расширить данный инструмент. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
01.03.2023
Бернар-Анри Леви: мы защищаемся от русского народа
28.02.2023
Украина обернется для США вторым Афганистаном
18.03.2022
Der Spiegel: у Европы нет армии, способной противостоять России
14.04.2014
АЭС "Темелин" не досталась никому
09.04.2014
«Так и мы не простачки!»
12.07.2011
Реформа Вооруженных cил Украины: актуальность, международный опыт, национальные особенности и приоритеты
10.06.2011
Альтернативные источники энергии: Россия и мировой опыт
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.03 11:25
  • 45918
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.03 11:05
  • 7
«Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий
  • 07.03 10:35
  • 31
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 07.03 10:27
  • 3
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38
  • 07.03 10:20
  • 1
"Калашников" создает систему управления огнем из стрелкового оружия
  • 07.03 09:57
  • 2
Новый китайский зенитный ракетно-артиллерийский комплекс HQ-11 (H-11)
  • 07.03 09:55
  • 1
МВД Белоруссии решило обзавестись подразделениями операторов беспилотников
  • 07.03 02:05
  • 1
ВС России применили в зоне СВО высокоточные боеприпасы нового поколения
  • 06.03 21:45
  • 4
В зоне СВО отмечено появление большого количества МТ-ЛБ с установленной корабельной зенитной установкой 2М-3М
  • 06.03 17:20
  • 2
Сербия заявила, что направила Украине все необходимое для восстановления энергосетей
  • 06.03 12:11
  • 2
На Украине хотят построить бетонные укрепления для защиты электроподстанций
  • 06.03 11:53
  • 1
Министр ВВС США: Разработка истребителя шестого поколения – приоритетная задача
  • 06.03 11:43
  • 1
Армения станет тестовым полигоном для аналоговой симуляции высадки человека на Марс
  • 06.03 11:40
  • 1
В России заявили о «большом движении» в разработке беспилотников
  • 06.03 11:31
  • 3
При срыве сроков гособоронзаказа смогут установить внешнее управление