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РИА Новости

ВС России применили в зоне СВО высокоточные боеприпасы нового поколения

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Минобороны: российские ВС применили в зоне СВО высокоточные боеприпасы нового поколения

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российская армия применила в зоне специальной военной операции высокоточные боеприпасы нового поколения, сообщили в оборонном ведомстве.

"Минобороны России опубликовало кадры применения высокоточных боеприпасов нового поколения для уничтожения техники, вооружения и пунктов управления ВСУ. Боеприпас был применен по <...> ангару, в котором ВСУ укрывали боевую бронированную технику и проводили ее обслуживание и ремонт", — рассказали в ведомстве.

Местонахождение объекта установила разведка и подтвердила данные, полученные с беспилотника.

Отмечается, что с первого выстрела удалось попасть в центр ангара, снаряд пробил перекрытие и взорвался внутри.

В результате удара удалось уничтожить находящуюся в строении бронетехнику и автомобили ВСУ.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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БПЛА
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1 комментарий
№1
07.03.2023 02:05
Снаряд со спутниковым наведением?
0
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