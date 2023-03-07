ВС России применили в зоне СВО высокоточные боеприпасы нового поколения

Минобороны: российские ВС применили в зоне СВО высокоточные боеприпасы нового поколения

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российская армия применила в зоне специальной военной операции высокоточные боеприпасы нового поколения, сообщили в оборонном ведомстве.

"Минобороны России опубликовало кадры применения высокоточных боеприпасов нового поколения для уничтожения техники, вооружения и пунктов управления ВСУ. Боеприпас был применен по <...> ангару, в котором ВСУ укрывали боевую бронированную технику и проводили ее обслуживание и ремонт", — рассказали в ведомстве.

Местонахождение объекта установила разведка и подтвердила данные, полученные с беспилотника.

Отмечается, что с первого выстрела удалось попасть в центр ангара, снаряд пробил перекрытие и взорвался внутри.

В результате удара удалось уничтожить находящуюся в строении бронетехнику и автомобили ВСУ.