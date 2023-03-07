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ЦАМТО

Дмитрий Медведев объяснил, что ждет танковый завод Rheinmetall на Украине

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

ЦАМТО, 6 марта. Сообщения о том, что концерн Rheinmetall собирается построить на Украине танковый завод, кажутся примитивным троллингом, но, если он там появится, Россия на это ответит, заявил в Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

"Если все-таки немцы решат строить по-настоящему (хотя они люди вроде прагматичные), ждем с нетерпением. Это событие будет должным образом отмечено салютом из "Калибров" и других систем вооружения", – цитирует "РИА Новости", Д.Медведева.

О "многообещающих переговорах" с Украиной по поводу строительства завода заявил 4 марта глава немецкого концерна Армин Паппергер. По его словам, на это требуется примерно 200 млн. евро, завод мог бы производить до 400 танков Panther в год.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Rheinmetall
Персоны
Медведев Дмитрий
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