Москва. 6 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетил Мариуполь, проверил работу военно-строительного комплекса, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в зону проведения специальной военной операции проверил работу военно-строительного комплекса Минобороны России по восстановлению инфраструктуры Донбасса", - говорится в сообщении министерства.

"В г. Мариуполь Донецкой народной республики глава российского военного ведомства проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на площадках строящихся зданий и сооружений", - заявили в Минобороны РФ.

20 мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о завершении вывода сдавшихся украинских военных с комбината "Азовсталь" в Мариуполе и полном контроле над городом. 25 мая 2022 года российские военные заявили о возобновлении работы порта Мариуполь (Азовское море).

Минобороны РФ распространило видеокадры, на которых Шойгу прилетел в Мариуполь на вертолете. Министра обороны РФ сопровождал его заместитель Тимур Иванов, который отвечает за расквартирование и медицинское обеспечение Вооруженных сил.

"Сергею Шойгу представили возведенные силами военных строителей многофункциональный медицинский центр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12-ти пятиэтажных жилых домов", - сообщило Минобороны РФ.

"Министру обороны РФ доложили о строящихся в настоящее время в Мариуполе современном комплексе Федерального медико-биологического агентства России, новом жилом микрорайоне из 6-ти девятиэтажных многоквартирных домов, школы и детских садов", - говорится в сообщении.

"Сергей Шойгу заслушал доклад о строительстве крупнейшего водовода, соединяющего Ростовскую область и Донецкую народную республику из реки Дон в канал Северский Донец - Донбасс, который будет обеспечивать водой многие населенные пункты региона", - сообщило Минобороны РФ.

"Министр обороны РФ высоко оценил работу военно-строительного комплекса и поблагодарил военных строителей, принимающих участие в восстановлении социальной инфраструктуры Донбасса", - говорится в сообщении.

4 марта Минобороны РФ сообщало, что Шойгу посетил зону специальной военной операции (СВО) на Украине, проинспектировал передовой пункт управления группировки "Восток" на южно-донецком направлении. "На командном пункте Сергей Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Рустама Мурадова и офицеров штаба по текущей обстановке и действиям войск", - сообщало в Минобороны РФ.

Также 4 марта Минобороны РФ сообщило, что в штабе объединенной группировки российских войск Шойгу провел совещание со своими заместителями по вопросам обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами.

5 марта Минобороны РФ заявило, что Шойгу провел в объединенном штабе совещание с командующими группировками войск, которые участвуют в СВО, они проинформировали о текущей обстановке и планах дальнейших действий.