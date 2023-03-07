El País сообщила об огромных потерях Украины в Артемовске

Отмечается, что это произошло несмотря на размещение там нескольких наиболее подготовленных подразделений ВСУ

МАДРИД, 6 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли огромные потери в Артемовске (украинское название - Бахмут), несмотря на то, что разместили там несколько лучших бригад. Об этом пишет в понедельник испанская газета El País.

Как передает издание, в пятницу украинская армия взорвала два небольших моста, соединяющих единственную контролируемую ВСУ подъездную дорогу к Артемовску, и заменила их понтонным мостом. По версии газеты, в населенный пункт прибыло несколько небольших групп украинских военных в качестве подкрепления.

Как передавала в воскресенье газета The Wall Street Journal, украинские военные признают, что в боях под Артемовском за последние месяцы было разгромлено несколько наиболее подготовленных подразделений ВСУ. Издание уточнило, что данные о потерях на Украине засекречены, но некоторые офицеры признают потери на условиях анонимности.

Артемовск расположен в подконтрольной Киеву части ДНР, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои. 16 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы взяли все основные высоты в районе Артемовска.