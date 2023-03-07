Войти
ТАСС

El País сообщила об огромных потерях Украины в Артемовске

482
0
0
Боец ЧВК "Вагнер" на блокпосту в районе Артемовска (Бахмута)
Боец ЧВК "Вагнер" на блокпосту в районе Артемовска (Бахмута).
Источник изображения: © РИА Новости / Виктор Антонюк

Отмечается, что это произошло несмотря на размещение там нескольких наиболее подготовленных подразделений ВСУ

МАДРИД, 6 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли огромные потери в Артемовске (украинское название - Бахмут), несмотря на то, что разместили там несколько лучших бригад. Об этом пишет в понедельник испанская газета El País.

Как передает издание, в пятницу украинская армия взорвала два небольших моста, соединяющих единственную контролируемую ВСУ подъездную дорогу к Артемовску, и заменила их понтонным мостом. По версии газеты, в населенный пункт прибыло несколько небольших групп украинских военных в качестве подкрепления.

Как передавала в воскресенье газета The Wall Street Journal, украинские военные признают, что в боях под Артемовском за последние месяцы было разгромлено несколько наиболее подготовленных подразделений ВСУ. Издание уточнило, что данные о потерях на Украине засекречены, но некоторые офицеры признают потери на условиях анонимности.

Артемовск расположен в подконтрольной Киеву части ДНР, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои. 16 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы взяли все основные высоты в районе Артемовска. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Похожие новости
30.06.2021
Нидерланды обвинили ВКС РФ в создании «небезопасной ситуации» в Черном море
30.12.2019
Компания "Роскосмоса" подаст в суд на канадского производителя спутников
13.08.2018
Украина запустила производство 152-мм снарядов
30.03.2016
Спутники санкций
06.06.2014
«Укроборопром» утверждает, что в боях под Славянском БТР-4Е подтвердили заявленные ТТХ
12.10.2011
Верховная Рада поддержала увеличение на 200,8 млн грн до конца года УФ предприятий ГАК "Антонов"
18.04.2007
Все 16 зарубежных микроспутников отделились от ракеты-носителя "Днепр"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.03 11:25
  • 45918
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.03 11:05
  • 7
«Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий
  • 07.03 10:35
  • 31
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 07.03 10:27
  • 3
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38
  • 07.03 10:20
  • 1
"Калашников" создает систему управления огнем из стрелкового оружия
  • 07.03 09:57
  • 2
Новый китайский зенитный ракетно-артиллерийский комплекс HQ-11 (H-11)
  • 07.03 09:55
  • 1
МВД Белоруссии решило обзавестись подразделениями операторов беспилотников
  • 07.03 02:05
  • 1
ВС России применили в зоне СВО высокоточные боеприпасы нового поколения
  • 06.03 21:45
  • 4
В зоне СВО отмечено появление большого количества МТ-ЛБ с установленной корабельной зенитной установкой 2М-3М
  • 06.03 17:20
  • 2
Сербия заявила, что направила Украине все необходимое для восстановления энергосетей
  • 06.03 12:11
  • 2
На Украине хотят построить бетонные укрепления для защиты электроподстанций
  • 06.03 11:53
  • 1
Министр ВВС США: Разработка истребителя шестого поколения – приоритетная задача
  • 06.03 11:43
  • 1
Армения станет тестовым полигоном для аналоговой симуляции высадки человека на Марс
  • 06.03 11:40
  • 1
В России заявили о «большом движении» в разработке беспилотников
  • 06.03 11:31
  • 3
При срыве сроков гособоронзаказа смогут установить внешнее управление