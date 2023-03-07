Анкара может отказаться от закупки F-16 у США, заявили в Совбезе Турции

ЦАМТО, 6 марта. Турция может отказаться от закупки американских F-16 и рассмотреть варианты их замены. Об этом в интервью агентству "РИА Новости" заявил член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен в интервью турецкому телеканалу NTV признал, что США не могут продать Турции истребители F-16 без одобрения конгресса. Для решения вопроса необходимо устранение озабоченностей законодателей, отметил он.

"Я считаю, что после землетрясений Турция откажется от запроса на F-16, потому что их общая стоимость составляет 20 млрд. долл.", – пояснил Ч.Эрхан.

По словам собеседника агентства, турецкое правительство совершило ошибку, попросив у Вашингтона истребители, которые конгресс до сих пор отказывается предоставить под "каким-то предлогом", и которые, по его мнению, "устарели и неконкурентоспособны по сравнению с другими самолетами".

"Турция должна немедленно изменить свое решение по F-16. Например, был вариант с F-35 на столе. У Турции были ожидания от программы. Теперь есть другие варианты, например, китайский самолет, который был продан Пакистану, российские самолеты, а также истребитель Eurofighter", – заявил "РИА Новости" Ч.Эрхан.