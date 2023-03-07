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ЦАМТО

Анкара может отказаться от закупки F-16 у США, заявили в Совбезе Турции

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Истребители F-16 ВВС Турции
Истребители F-16 ВВС Турции.
Источник изображения: hurriyetdailynews.com

ЦАМТО, 6 марта. Турция может отказаться от закупки американских F-16 и рассмотреть варианты их замены. Об этом в интервью агентству "РИА Новости" заявил член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен в интервью турецкому телеканалу NTV признал, что США не могут продать Турции истребители F-16 без одобрения конгресса. Для решения вопроса необходимо устранение озабоченностей законодателей, отметил он.

"Я считаю, что после землетрясений Турция откажется от запроса на F-16, потому что их общая стоимость составляет 20 млрд. долл.", – пояснил Ч.Эрхан.

По словам собеседника агентства, турецкое правительство совершило ошибку, попросив у Вашингтона истребители, которые конгресс до сих пор отказывается предоставить под "каким-то предлогом", и которые, по его мнению, "устарели и неконкурентоспособны по сравнению с другими самолетами".

"Турция должна немедленно изменить свое решение по F-16. Например, был вариант с F-35 на столе. У Турции были ожидания от программы. Теперь есть другие варианты, например, китайский самолет, который был продан Пакистану, российские самолеты, а также истребитель Eurofighter", – заявил "РИА Новости" Ч.Эрхан.

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Страны
Пакистан
США
Турция
Продукция
EF-2000
F-16
F-35
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