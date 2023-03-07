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Военное обозрение

Все истребители F-35 необходимо модернизировать, заявили в Вашингтоне

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Источник изображения: topwar.ru

Истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, которые производят с 2006 года, нуждаются в немедленной модернизации, заявили специалисты из Объединенного управления программой F-35 JPO.

Причём речь идёт обо всём мировом парке этих самолётов, которых насчитывается около 1000 единиц. Это говорит скорее о том, что F-35 нуждаются не в модернизации, а доработке после более пятнадцати лет производства.

В ведомстве заявили, что эта задача должна быть решена в течение 90 дней. Кроме того, ряд истребителей необходимо доработать немедленно, считают в Управлении.

Одной из причин таких рекомендаций являются проблемы с двигателями самолётов, которые, как выяснилось, подвержены сильной вибрации. Ряд F-35 в США уже несколько месяцев вообще не поднимаются в воздух в целях безопасности.

В Управлении программой F-35 JPO отметили, что они сотрудничают со всеми международными партнерами, у которых на вооружении стоят эти истребители, чтобы совместно решить проблему.

Напомним, что в декабре прошлого года в Форт-Уэрте (штат Техас) новый F-35B при посадке потерпел аварию, после чего поставки истребителей заказчикам были приостановлены.

Расследование инцидента в Форт-Уэрте показало, что его причиной стала проблема с вибрацией в силовой установке. В феврале Управление сообщило, что специалисты нашли решение этой проблемы.

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Страны
США
Продукция
F-35
F-35B
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