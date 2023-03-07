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ЦАМТО

Экономический эффект от реализации производственной системы в ОСК достиг 9 млрд. рублей

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Спущенный на воду на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" строящийся для ВМФ России фрегат "Адмирал Головко" (заводской номер 923) проекта 22350. Санкт-Петербург, 22.05.2020
Спущенный на воду на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" строящийся для ВМФ России фрегат "Адмирал Головко" (заводской номер 923) проекта 22350. Санкт-Петербург, 22.05.2020.
Источник изображения: Группы в ВКонтакте "Корабль в искусстве. Маринисты Санкт-Петербурга"

ЦАМТО, 6 марта. В Санкт-Петербурге на территории СЗ "Северная верфь" (входит в АО "ОСК") под руководством гендиректора АО "ОСК" Алексея Рахманова 3 марта прошло совещание, на котором были подведены итоги развития производственной системы (ПС) за 2022 год.

Экономический эффект за истекший год достиг 9 млрд. руб.

В мероприятии приняли участие директор Департамента развития производственной системы Объединенной судостроительной корпорации Владимир Катышев и руководители подразделений по развитию производственной системы обществ Группы ОСК.

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов отметил важность проделанной работы и необходимость распространения передового опыта по развитию производственной системы на все предприятия корпорации.

Директор департамента развития производственной системы Владимир Катышев в своем выступлении рассказал об основных параметрах деятельности по производственной системе ОСК в 2022 году. Он отметил, что за год на предприятиях корпорации реализовано 802 проекта системы, которые дали положительный экономический эффект в сумме свыше 9 млрд. руб., выполнено 16 тыс. предложений по улучшению.

Владимир Катышев подчеркнул, что количество предприятий корпорации, которые участвуют в Национальном проекте "Производительность труда", увеличилось до 18. Растет вовлечение и мотивация работников предприятий в деятельность по улучшению производственных и бизнес-процессов за счет внедрения инструментов и методов бережливого производства, а проекты с каждым годом становятся масштабнее.

Приоритетными направлениями производственной системы ОСК на 2023 год заявлены реализация комплексных ключевых проектов в соответствии с методикой оптимизации судостроительного потока, выполнение комплекса мероприятий по повышению производительности труда предприятий ОСК, создание эталонных переделов, разработка корпоративной системы менеджмента бережливого производства.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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