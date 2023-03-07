Войти
Интерфакс-АВН

Разработки двигателя гарантируют запуск различных спутников, заявляют в Пхеньяне

364
0
0
Inha-3_002
Баллистическая ракета "Ынха-3". Источник: 1tvnet.ru.

Гонконг. 6 марта. ИНТЕРФАКС - Разработка Северной Кореей двигателя большой тяги для ракеты-носителя обеспечила КНДР "надежную гарантию" запуска различных спутников на орбиту, сообщает агентство ЦТАК в понедельник.

"(...) Достигнут полный успех в разработке мощного ракетного двигателя, предназначенного для вывода в космос ракеты-носителя, таким образом создана надежная гарантия запуска разных спутников на соответствующие орбиты", - заявил в интервью агентству заместитель начальника государственного управления по освоению космоса Пак Ген Су.

Он отметил, что Север применил свои технологии космической науки в различных областях, включая сельское хозяйство, рыбный промысел, гидрометеорологическое наблюдение, связь, изыскание ресурсов, землеустройство и предотвращение стихийных бедствий.

Есть предположения, что Север, вероятно, выведет военный спутник-шпион на орбиту к апрелю.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Похожие новости
09.03.2021
Бомба для Ким Чен Ына: что известно о плане США по войне с КНДР
15.02.2021
Госсекретарь США и глава МИД Южной Кореи договорились о тесном сотрудничестве для достижения полной денуклеаризации КНДР
29.01.2021
Майнити симбун (Япония): увеличение радиуса действия японских ракет после окончания ДРСМД
01.10.2009
Проект по созданию в США гигантской бомбы "разрушителя бункеров" ускорен после обнаружения завода в иранском Куме
28.08.2009
Генерал Макаров развернул свои комплексы перед журналистами
04.08.2009
США защитят Южную Корею от КНДР 12 истребителями F-15E
07.07.2009
Lada и немцы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.03 11:25
  • 45918
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.03 11:05
  • 7
«Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий
  • 07.03 10:35
  • 31
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 07.03 10:27
  • 3
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38
  • 07.03 10:20
  • 1
"Калашников" создает систему управления огнем из стрелкового оружия
  • 07.03 09:57
  • 2
Новый китайский зенитный ракетно-артиллерийский комплекс HQ-11 (H-11)
  • 07.03 09:55
  • 1
МВД Белоруссии решило обзавестись подразделениями операторов беспилотников
  • 07.03 02:05
  • 1
ВС России применили в зоне СВО высокоточные боеприпасы нового поколения
  • 06.03 21:45
  • 4
В зоне СВО отмечено появление большого количества МТ-ЛБ с установленной корабельной зенитной установкой 2М-3М
  • 06.03 17:20
  • 2
Сербия заявила, что направила Украине все необходимое для восстановления энергосетей
  • 06.03 12:11
  • 2
На Украине хотят построить бетонные укрепления для защиты электроподстанций
  • 06.03 11:53
  • 1
Министр ВВС США: Разработка истребителя шестого поколения – приоритетная задача
  • 06.03 11:43
  • 1
Армения станет тестовым полигоном для аналоговой симуляции высадки человека на Марс
  • 06.03 11:40
  • 1
В России заявили о «большом движении» в разработке беспилотников
  • 06.03 11:31
  • 3
При срыве сроков гособоронзаказа смогут установить внешнее управление