Войти
ЦАМТО

На борт атомохода "Чукотка" погрузили бак металловодной защиты

393
0
0
Церемония закладки универсального атомного ледокола "Чукотка" (строительный номер 05712) проекта 22220 (ЛК-60Я) на АО "Балтийский завод" в Санкт-Петербурге 16.12.2020
Церемония закладки универсального атомного ледокола "Чукотка" (строительный номер 05712) проекта 22220 (ЛК-60Я) на АО "Балтийский завод" в Санкт-Петербурге 16.12.2020.
Источник изображения: АО "Объединенная судостроительная корпорация"

ЦАМТО, 6 марта. На главном стапеле Балтийского завода (входит в состав АО "ОСК") 3 марта завершилась операция погрузки на борт строящегося атомного ледокола "Чукотка" бака металловодной защиты (МВЗ) правого борта.

Технологически сложная операция по погрузке бака МВЗ проводилась при помощи специального смонтированного грузового портала. Специалисты завода подняли на 20 метров и установили на борт судна 280-тонную конструкцию. В связи с погодными условиями операция заняла порядка двух суток.

Баки МВЗ изготовлены специалистами цеха спецэнергетики Балтийского завода. Они играют роль фундаментов для реакторных установок, снимают тепловыделения от оборудования реакторной установки, а также выполняет функции биологической защиты экипажа судна.

Следующим этапом в постройке атомного ледокола "Чукотка" станет формирование реакторного отсека корпуса и блока защитной оболочки реактора.

Атомный универсальный ледокол "Чукотка" был заложен 16 декабря 2020 года. Это пятое судно в линейке проекта 22220, строительством которого занимается коллектив Балтийского завода. Спуск атомохода запланирован на 2024 год. Передача судна заказчику запланирована на конец 2026 года.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
МВЗ им. Миля
Проекты
2020-й год
Похожие новости
28.10.2021
На борт атомохода "Якутия" погрузили баки металловодной защиты
09.06.2021
На атомный ледокол "Якутия" погрузили резервные дизельные генераторы
04.11.2020
Ледокол для Арктики: Путин поднял флаг на «Викторе Черномырдине»
16.06.2020
Атомный ледокол «Арктика» все-таки планируется сдать в 2020 году
02.06.2014
В Петербурге построят два атомных ледокола для "Росатома"
12.03.2014
Арктика как фактор партнерства
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.03 11:25
  • 45918
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.03 11:05
  • 7
«Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий
  • 07.03 10:35
  • 31
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 07.03 10:27
  • 3
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38
  • 07.03 10:20
  • 1
"Калашников" создает систему управления огнем из стрелкового оружия
  • 07.03 09:57
  • 2
Новый китайский зенитный ракетно-артиллерийский комплекс HQ-11 (H-11)
  • 07.03 09:55
  • 1
МВД Белоруссии решило обзавестись подразделениями операторов беспилотников
  • 07.03 02:05
  • 1
ВС России применили в зоне СВО высокоточные боеприпасы нового поколения
  • 06.03 21:45
  • 4
В зоне СВО отмечено появление большого количества МТ-ЛБ с установленной корабельной зенитной установкой 2М-3М
  • 06.03 17:20
  • 2
Сербия заявила, что направила Украине все необходимое для восстановления энергосетей
  • 06.03 12:11
  • 2
На Украине хотят построить бетонные укрепления для защиты электроподстанций
  • 06.03 11:53
  • 1
Министр ВВС США: Разработка истребителя шестого поколения – приоритетная задача
  • 06.03 11:43
  • 1
Армения станет тестовым полигоном для аналоговой симуляции высадки человека на Марс
  • 06.03 11:40
  • 1
В России заявили о «большом движении» в разработке беспилотников
  • 06.03 11:31
  • 3
При срыве сроков гособоронзаказа смогут установить внешнее управление