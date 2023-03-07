На борт атомохода "Чукотка" погрузили бак металловодной защиты

Церемония закладки универсального атомного ледокола "Чукотка" (строительный номер 05712) проекта 22220 (ЛК-60Я) на АО "Балтийский завод" в Санкт-Петербурге 16.12.2020.

ЦАМТО, 6 марта. На главном стапеле Балтийского завода (входит в состав АО "ОСК") 3 марта завершилась операция погрузки на борт строящегося атомного ледокола "Чукотка" бака металловодной защиты (МВЗ) правого борта.

Технологически сложная операция по погрузке бака МВЗ проводилась при помощи специального смонтированного грузового портала. Специалисты завода подняли на 20 метров и установили на борт судна 280-тонную конструкцию. В связи с погодными условиями операция заняла порядка двух суток.

Баки МВЗ изготовлены специалистами цеха спецэнергетики Балтийского завода. Они играют роль фундаментов для реакторных установок, снимают тепловыделения от оборудования реакторной установки, а также выполняет функции биологической защиты экипажа судна.

Следующим этапом в постройке атомного ледокола "Чукотка" станет формирование реакторного отсека корпуса и блока защитной оболочки реактора.

Атомный универсальный ледокол "Чукотка" был заложен 16 декабря 2020 года. Это пятое судно в линейке проекта 22220, строительством которого занимается коллектив Балтийского завода. Спуск атомохода запланирован на 2024 год. Передача судна заказчику запланирована на конец 2026 года.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".