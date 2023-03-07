Elbit Systems поставит гаубицы и РСЗО ВС Дании

ЦАМТО, 6 марта. Компания Elbit Systems Ltd. 2 марта объявила о заключении двух контрактов на общую сумму 252 млн. долл., предусматривающих поставку артиллерийских и ракетных систем европейскому государству-члену НАТО.

В рамках первого контракта на сумму 119 млн. долл. Elbit Systems поставит 155-мм/52-мм самоходные гаубицы ATMOS (Autonomous Truck Mounted Howitzer System) в количестве, достаточном для оснащения батальона. Контракт будет выполнен в течение двух лет.

В рамках второго контракта на сумму 133 млн. долл. компания поставит две батареи реактивных систем залпового огня PULS, включая комплект реактивных снарядов и управляемых ракет. Контракт будет выполняться в течение трех лет.

Elbit Systems не раскрывает заказчика гаубиц и РСЗО. Однако, как сообщал ЦАМТО, 26 января 2023 года Организация оборонных закупок и материального обеспечения МО Дании (FMI) сообщила о решении провести с Elbit Systems переговоры о поставке в кратчайшие сроки 155-мм самоходных артиллерийских установок ATMOS и РСЗО PULS. МО Дании намеревалось приобрести 19 ед. 155-мм СГ ATMOS и 8 ед. РСЗО PULS. Необходимость в закупке возникла после передачи Украине 19 ед. 155-мм самоходных гаубиц CAESAR французской компании Nexter.

САУ ATMOS (Autonomous Truck Mounted Howitzer System) может размещаться на платформе с колесной формулой 6x6 или 8x8 и оснащаться орудиями калибра 155-мм/39, 155-мм/45 или 155-мм/52, различными системами управления огнем. Гаубица с полуавтоматической системой заряжания может вести стрельбу всеми стандартными боеприпасами НАТО. Боекомплект – 36 выстрелов, скорострельность – 6 выстр./мин, расчет – 4-6 человек. При оснащении 155-мм орудием с длиной ствола 52 калибра максимальная дальность стрельбы дальнобойным активно-реактивным снарядом с донным газогенератором (ERFB-BB) составляет 41 км. С недавно разработанным реактивным снарядом дальность стрельбы возрастает до 56 км. Платформа, на которой будет размещена датская версия ATMOS, пока не определена, но заявлено, что она будет обладать баллистической и противоминной защитой.

Разработанную на базе РСЗО PULS установку Euro-PULS компания Elbit Systems активно продвигает на европейском рынке совместно с немецкой KMW. ПУ, размещенная на шасси с колесной формулой 8x8, оснащена двумя транспортно-пусковыми контейнерами с РС разных типов. В базовой версии пусковая установка может использоваться для транспортировки двух ТПК с 18-ю 122-мм РС или 10-ю 160-мм РС. Возможна конфигурация с четырьмя 306-мм ракетами EXTRA (дальность стрельбы до 150 км) или двумя 370-мм ракетами Predator Hawk (дальность стрельбы до 300 км).