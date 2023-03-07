Украинские лётчики в американском Тусоне приступили к освоению истребителей F-16

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В зарубежной прессе появляются свидетельства того, что украинские военные лётчики уже приступили к освоению натовских истребителей. Так, на страницах турецкого «Анадолу» опубликован материал, где сообщается о начале обучения украинских лётчиков пилотированию американских боевых самолётов F-16. Что немаловажно, материал публикуется со ссылкой на американского военного чиновника.

Украинские лётчики прибыли в город Тусон (Аризона, США). По словам американского военного чиновника, «пока совершение полётов не планируется»:

Украинцы будут проходить обучение пилотированию F-16 на симуляторах.

В материале ссылкой на американского чиновника сообщается, что такие тренировки «помогают украинцам получать навыки боевого применениям истребителей производства США». Утверждается, что пока украинских «курсантов» в Тусоне всего двое.

Весьма показательно звучит фраза, которую высказал американских военный:

Мы не закрываем новые возможности для Украины и украинских военных.

Это может свидетельствовать о том, что решение передать Украине истребители в Вашингтоне уже принято. Весь вопрос состоит только во времени подготовки украинских лётчиков, количестве таковых и, возможно, в местах базирования истребителей американского производства на территории Украины.