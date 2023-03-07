Войти
Военное обозрение

Украинские лётчики в американском Тусоне приступили к освоению истребителей F-16

361
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В зарубежной прессе появляются свидетельства того, что украинские военные лётчики уже приступили к освоению натовских истребителей. Так, на страницах турецкого «Анадолу» опубликован материал, где сообщается о начале обучения украинских лётчиков пилотированию американских боевых самолётов F-16. Что немаловажно, материал публикуется со ссылкой на американского военного чиновника.

Украинские лётчики прибыли в город Тусон (Аризона, США). По словам американского военного чиновника, «пока совершение полётов не планируется»:

Украинцы будут проходить обучение пилотированию F-16 на симуляторах.

В материале ссылкой на американского чиновника сообщается, что такие тренировки «помогают украинцам получать навыки боевого применениям истребителей производства США». Утверждается, что пока украинских «курсантов» в Тусоне всего двое.

Весьма показательно звучит фраза, которую высказал американских военный:

Мы не закрываем новые возможности для Украины и украинских военных.

Это может свидетельствовать о том, что решение передать Украине истребители в Вашингтоне уже принято. Весь вопрос состоит только во времени подготовки украинских лётчиков, количестве таковых и, возможно, в местах базирования истребителей американского производства на территории Украины.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
F-16
Похожие новости
25.04.2022
В Болгарии готовы отдать Украине советские вооружения, чтобы подмазаться к США
15.03.2021
Воздушные силы Украины хотят F-35
06.11.2020
El País (Испания): испанские истребители будут патрулировать Черное море в составе сил НАТО
01.08.2018
"Антонов" променял Россию на Турцию
19.07.2016
Смогут ли украинские военные отказаться от российских взяток
29.05.2014
Румынские «Бизоны» одолели американских «Абрамсов»
22.08.2011
Россия претендует на значительную долю мирового рынка в сегменте УТС/УБС с самолетом Як-130
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.03 11:25
  • 45918
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.03 11:05
  • 7
«Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий
  • 07.03 10:35
  • 31
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 07.03 10:27
  • 3
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38
  • 07.03 10:20
  • 1
"Калашников" создает систему управления огнем из стрелкового оружия
  • 07.03 09:57
  • 2
Новый китайский зенитный ракетно-артиллерийский комплекс HQ-11 (H-11)
  • 07.03 09:55
  • 1
МВД Белоруссии решило обзавестись подразделениями операторов беспилотников
  • 07.03 02:05
  • 1
ВС России применили в зоне СВО высокоточные боеприпасы нового поколения
  • 06.03 21:45
  • 4
В зоне СВО отмечено появление большого количества МТ-ЛБ с установленной корабельной зенитной установкой 2М-3М
  • 06.03 17:20
  • 2
Сербия заявила, что направила Украине все необходимое для восстановления энергосетей
  • 06.03 12:11
  • 2
На Украине хотят построить бетонные укрепления для защиты электроподстанций
  • 06.03 11:53
  • 1
Министр ВВС США: Разработка истребителя шестого поколения – приоритетная задача
  • 06.03 11:43
  • 1
Армения станет тестовым полигоном для аналоговой симуляции высадки человека на Марс
  • 06.03 11:40
  • 1
В России заявили о «большом движении» в разработке беспилотников
  • 06.03 11:31
  • 3
При срыве сроков гособоронзаказа смогут установить внешнее управление