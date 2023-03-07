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Военное обозрение

МВД Белоруссии решило обзавестись подразделениями операторов беспилотников

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Источник изображения: topwar.ru

От мирового тренда, связанного с наличием у силовых ведомств внушительного парка беспилотных летательных аппаратов, решили не отставать и в Минске.

Как заявил по белорусскому государственному телевидению министр внутренних дел страны Иван Кубраков, в составе органов внутренних дел и внутренних войск Белоруссии формируются подразделения беспилотников.

По словам Кубракова, в Минске внимательно следят за происходящим на территории соседней Украины, на полях сражений и готовят новые подразделения с операторами дронов.

Глава МВД РБ отметил, что беспилотники используются не только для того, чтобы следить за оперативной обстановкой в том или ином районе, но в составе беспилотной авиации есть и ударные БПЛА, способные уничтожить транспортное средство преступников.

Кубраков также заявил, что соответствующие белорусские органы ведут работу на приграничных территориях и у них имеется всё необходимое для предотвращения любых противоправных действий на территории страны.

Напомним, что уже давно ведутся разговоры о вероятном вовлечении Белоруссии в конфликт на Украине и возможных провокациях с украинской стороны. Беларусь имеет с Украиной общую границу протяжённостью более 1000 километров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Украина
Проекты
БПЛА
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1 комментарий
№1
07.03.2023 09:55
Похоже и у  белоруссов  с  БПЛА  бардак. Батька  устраивал  разнос, что  производят не  то и не  сколько, сколько  надо, а  вот выясняется, что и подразделений способных  организованно  применять БПЛА отсутствуют.
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