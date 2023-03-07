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РИА Новости

Центр БПЛА в Донецке печатает запчасти для дронов на 3D-принтере

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Военнослужащие ВС РФ в пункте управления беспилотными летательными аппаратами в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в пункте управления беспилотными летательными аппаратами в зоне проведения СВО.
Источник изображения: © РИА Новости

"Моделист": центр БПЛА в Донецке активно использует 3D-принтер для печатания запчастей

ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Республиканский центр БПЛА имени Владимира Жоги в Донецке активно использует в своей работе 3D-печать - с ее помощью печатают хвостовики для боеприпасов дронов, системы сброса и даже детали для ремонта поврежденных беспилотников, рассказал РИА Новости инструктор центра с позывным "Моделист".

Центр оснащен десятком 3D-принтеров.



"Печатаются, в частности, хвостовики для стабилизации мин и снарядов, которые затем сбрасываются с дронов", - рассказал инструктор.

Кроме того, печатаются детали для самих систем сброса, а также пластиковые детали для поврежденных коптеров.

"Методист" показал журналистам один дрон, у которого было повреждено крепление лопастей, и еще два, простреленные противником.

"Здесь сломано крепление луча, но его можно будет напечатать на 3D-принтере, и коптер снова будет готов к использованию. Что касается простреленных, то если электроника не задета, коптеры вполне можно будет починить, напечатав детали на принтере", - рассказал инструктор. Если окажется, что электроника пострадала, коптеры разберут на детали для других аппаратов.

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