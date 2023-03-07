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ТАСС

СМИ: администрация Байдена не готова однозначно поддержать позицию Киева по Крыму

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Источник изображения: AP Photo/ Andrew Harnik

Это отчасти связано с тем, что для успешной наступательной операции с целью восстановления контроля над Крымом потребовались бы, вероятно, тяжелые вооружения, пишет The Hill

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Администрация США сейчас не желает однозначно выступать в поддержку планов Украины по захвату Крыма, Вашингтон пытается избежать публичного разъяснения своей позиции по этому вопросу. Такая оценка приводится в статье, опубликованной в воскресенье в газете The Hill.

Как отмечается в материале, сотрудники администрации президента США Джо Байдена "сохраняют неопределенность" в вопросе о Крыме. Они, как констатирует издание, "неоднократно обходили стороной вопрос о том, будет ли Вашингтон поддерживать усилия Киева" по захвату Крыма, откладывая разъяснение своей позиции "на потом".

"Хотя должностные лица США говорили, что Вашингтон будет помогать Украине столько, сколько потребуется ей для победы в войне, они не желают в полной мере поддерживать амбиции Киева в Крыму, - подчеркивается в публикации. - Это отчасти связано с тем, что для успешной наступательной операции с целью восстановления контроля над Крымом потребовались бы, вероятно, тяжелые вооружения: дальнобойные ракеты, танки, самолеты".

В публикации констатируется, что американские законодатели просили администрацию "разъяснить позицию" по Крыму, однако ее сотрудники избрали "стратегию неопределенности". Такого подхода, как отмечается в материале, придерживается, в частности, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Они [сотрудники администрации США], возможно, считают, что есть смысл в том, чтобы сохранять угрозу для Крыма с целью оказания давления на россиян, чтобы они сели за стол переговоров", - приводится в публикации мнение бывшего сотрудника аппарата директора Национальной разведки США Криса Чиввиса, который сейчас является руководителем программы по изучению американской внешней политики в вашингтонском Фонде Карнеги. "Возможно, что именно это определяет их политику. Даже если они на самом деле не считают вероятным то, что Крым вернется Украине военным путем", - добавил эксперт. 

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