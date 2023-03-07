Сеймур Херш рассказал о главной причине подрыва американцами СП-1

Grayzone: власти США не торопятся отвечать на статью американского журналиста о подрыве СП

Американский журналист Сеймур Херш в интервью с Grayzone рассказал о реакции американских властей на его статью о подрыве Вашингтоном "Северного потока". По его мнению, американский президент не первый год обеспокоен вопросом России, ее нефтью, газом и связями с Германией.

Пулитцеровский лауреат обсуждает последствия своей статьи о том, как США взорвали газопроводы "Северный поток — 2".

Сеймур Херш обсуждает с Аароном Матэ свою статью о том, как администрация Байдена взорвала газопроводы "Северный поток — 2", в результате чего был подорван не только жизненно важный российско-немецкий инфраструктурный проект, но и ключевой путь к миру на Украине.

Аарон Матэ: Прошло три недели с тех пор, как вы во всех подробностях описали причастность США к подрывам газопровода "Северный поток — 2". До сих пор ни одно из названных вами ответственных за это лиц — Виктория Нуланд, Энтони Блинкен, Джейк Салливан, Уильям Бернс — не выступил с заявлением по теме. Никого из них об этом даже не спрашивают, несмотря на их частые появления на публике. Мне интересно ваше мнение об отсутствии комментариев с их стороны, а также об общей реакции Америки на вашу статью.

Сеймур Херш: Уж не знаю, что там происходит в Белом доме, но полагаю, что у них не так много времени беспокоиться обо мне, ведь есть проблемы и поважнее: русские и коммунизм. Такое впечатление, что все свое время они просто ходят и пытаются ткнуть каждого, кого только можно, причем без какой-либо особой отдачи. /…/

Что касается освещения в прессе, знаете, если бы меня действительно волновало то, чем занимаются крупные газеты, я был бы выжат как лимон. Меня слегка удивляет их неверие в мою историю, но, как вы знаете, в Европе провели не один митинг по данному вопросу, а также по вопросу последствий поддержки Украины. Очевидно, решение президента санкционировать подрыв [газопровода] осенью прошлого года, в конце сентября, продемонстрировало Европе, что дела на поле боя в этом конфликте идут не совсем идеально, и к концу осени он [Байден] понял, что лучшего варианта не найти. Американский президент не первый год обеспокоен вопросом России, ее нефтью, газом и связями с Германией и Западной Европой. Нынешняя администрация говорит, что русские используют газ в качестве оружия, но это не более чем навязчивая идея, которая уходит корнями в эпоху президентства Кеннеди.

/…/

— Будь администрация Байдена реально заинтересована в том, кто взорвал "Северный поток" — раз это, как они утверждают, не мы, — то поручила бы соответствующее расследование американской разведке, разве нет?

— /…/ Какой смысл задавать вопрос, на который и так знаешь ответ? И почему, если Белый дом уже провел расследование, его не спросят о результатах? Я все думал, что же такого Байден увидел в конфликте в тот момент, в конце сентября прошлого года? А вообще, спустя четыре дня после подрыва Джейк Салливан дал пресс-конференцию — ее запись можно найти в интернете, — и вопрос о трубопроводе задали через 11 минут, но никто ни разу не сослался на слова Джо Байдена, которые он произнес в прошлом феврале: если они (русские) не уйдут с территории Украины, мы это сделаем (уничтожим "Северный поток"). У меня есть друг в Европе — очень умный человек, намного умнее меня, — и после публикации моей статьи он сказал: "Сеймур, ты просто мастер анализировать очевидное!". Отличная цитата, на мой взгляд. Ну правильно, а кто еще мог его взорвать? Они (русские) в тот момент и так остановили "Северный поток—1", так зачем им взрывать второй, полный газа, который идет в Германию? Что бы он (Байден) ни узнал, какие бы соображения о конфликте не появились у него в конце сентября, они заставили его задуматься о дальнейшей поддержке со стороны Германии и Западной Европы. /…/

Опросы показывают, что более 60% людей, которым важна материальная сторона дела, выступают против продолжения конфликта. Я не говорю о демократическом Конгрессе, он на 100% состоит из антикоммунистов, которые получают все, чего захотят. /…/

Они просто упиваются ненавистью к Путину. /…/

— Никто не пишет об огромных потерях украинской стороны во время показного наступления на Харьков с целью оправдать колоссальное количество оружия, полученного от США. Все наступления имеют место с подачи Вашингтона. Незадолго до диверсии на "Северном потоке" Путин объявил о мобилизации 300 тысяч человек. И вот эти два фактора заставили украинцев жертвовать собой ради победы в Харькове, потеря которого, на мой взгляд, не ознаменовала хоть сколько-нибудь серьезной стратегической потери для России. Так вот, решение Москвы перебросить в зону конфликта дополнительные силы тоже вполне могло подтолкнуть Байдена к действиям.

— Ваше мнение для меня важно, я читаю ваш блог и все материалы, которые вы там выкладываете. Мне кажется, вы чувствуете ситуацию куда лучше меня, потому что читаете больше статей на эту тему. Я, например, не могу читать большинство статей New York Times и Washington Post, потому что мне они представляются донельзя странными. /…/

Они продолжают называть развязанный Путиным конфликт неспровоцированным. Как они вообще пришли к такому выводу? Они же сами врали ему о нерасширении НАТО на восток и размещают у его границ наступательные ракеты, которые приводятся в полную боеготовность всего за одну ночь. В итоге ядерным ударом можно стереть с лица земли не только Москву.

— Они списывают необходимость размещения там этих ракет на защиту Европы от Ирана!

— Точно, я и забыл! Кстати, меня поражает негодование США по поводу возможной помощи Ирана Украине, особенно на фоне того, что делает наша собственная страна. /.../

Соединенные Штаты всегда считали Россию политической угрозой из-за ее богатых природных ресурсов, невероятного количества метана и нефти. Мы ведь боремся с коммунизмом, а эти ребята продают нефть Германии, а через нее и Западной Европе. Мы уже очень давно считаем их грязными коммуняками, которые ради дружбы с другими используют в качестве оружия нефть и газ. Полагаю, это одна из причин того, почему Байден дал добро [на подрыв "Северного потока"]. /…/

Если ограничиваться чтением одних только газет, создается ощущение, что Украина побеждает. А потом президент едет в Киев, и в этот момент включается воздушная тревога — что, по-вашему, там произошло? Настоящий был налет или нет? /…/

Не думаю, что троице, которая заправляет если не всей внешней политикой США, то как минимум на 90%, а именно Виктории Нуланд из Госдепартамента, Тони Блинкену и Джейку Салливану, есть дело до того, кто и что обо всем этом говорит и думает. Они попали в ловушку собственной одержимости и зацикленности на коммунизме. /…/

Я согласен с подавляющим большинством людей, которые хорошо знают Россию, что никаких доказательств стремления Путина захватить Западную Европу нет. Украину он хочет сохранить в качестве своего рода субкультуры — как Россия к ней, собственно, всегда и относилась.