У Путина не было неприязни к Америке. Но она это исправила

TAC: вечная изоляция России чревата пугающими последствиями

Исполненный лицемерия Запад преувеличивает важность конфликта на Украине, пишет Дуг Бэндоу в статье для TAC. На самом деле Россия для США не представляет угрозы. Америка сама своим поведением заставила Путина испытывать к себе неприязнь.

Дуг Бэндоу

Разрушительная спецоперация Москвы на Украине была неоправданной и вызвала осуждение всего мира. Одно то, что у России имелись законные претензии к США и НАТО, не оправдывает жестокого военного наступления на соседа. Непосредственной военной угрозы, которую необходимо было предотвращать любой ценой, не было. И президент России Владимир Путин еще не исчерпал на тот момент альтернативных стратегий. Решение о боевых действиях принял сам Путин, и он будет вечно нести вину за то, что вверг два крупнейших европейских государства в катастрофический конфликт.

В самом деле, это противостояние почти наверняка запомнят как одну из величайших военных ошибок в истории. Даже окончательная победа обойдется России дорого: десятки тысяч погибших, сотни миллиардов потраченных долларов, сотни тысяч россиян в изгнании, исход молодежи, закладывающей будущее страны, жесткие санкции Запада и потенциально вечные барьеры для развития высоких технологий. Конфликт также разрушил исторические связи с Западом и закрепил за Москвой статус младшего компаньона Китая, одновременно подорвав российское влияние в других регионах, особенно в Средней Азии. Мировая репутация Москвы пошатнулась.

Сочетание враждебных намерений России и пагубных последствий конфликта оправдывает некоторую помощь Украине со стороны США и, тем более, Европы. Ослабление российских вооруженных сил и сохранение суверенитета Украины — цели достойные, но все же ограниченные. На фоне ширящегося конфликта, чреватого эскалацией, не менее важно взвесить затраты и риски. Те, кто считает Америку гегемоном, а ее могущество — однополярным, игнорируют то, что Москва может применить ядерное оружие. Но ведь никогда прежде две крупные ядерные державы не сталкивались друг с другом в "горячем" конфликте так близко. А президент Владимир Зеленский уже попытался втянуть в это США, воспользовавшись упавшей в Польше украинской ракетой.

Увы, исполненный высокомерия и лицемерия Запад ведет себя ничуть не лучше России, пропагандистски преувеличивая важность конфликта и раздувая из ограниченной региональной борьбы потенциальную катастрофу и глобальный пожар. Начнем с того, что российское наступление не было неспровоцированным. Официальные лица союзников демонстративно лгали о планах расширения НАТО, нарушали данные Москве обещания и игнорировали ее опасения в сфере безопасности — тем самым провоцируя ее на жалобы и угрозы. Дурные последствия американского и европейского зазнайства были предопределены заранее. А еще сильнее доверие к Вашингтону и его нравственное положение подорвали два десятилетия ненужных конфликтов, которые разрушили несколько стран и привели к гибели миллиона человек.

Идея о непрекращающейся борьбе автократии и демократии бессмысленна. Либеральных демократий на земном шаре наперечет, и это одна из причин, почему Глобальный Юг ханжескими заявлениями Вашингтона не проникся. Даже в некоторых формальных демократиях вроде Индии истовые поборники свободы и ограниченного правительства почувствуют себя не в своей тарелке. Администрация Байдена только и знай, что талдычит о своей исторической преданности демократии, но продолжает при этом лебезить перед Саудовской Аравией. Не менее алчные европейцы устанавливали деловые связи по всему миру, ставя выгоду выше принципов и закрывая глаза на кровожадность партнера.

Никакой глобальной угрозы Россия не представляет — в военном отношении уж точно. Москве традиционно отводят второе место в мире, но ее результаты в Грузии в 2008 году и на Украине пока не впечатляют. Более того, конвенциональные силы России значительно отстают от американских, особенно вкупе с европейскими. Однако, чем больше военной мощи накапливают американские политики, тем сильнее их паранойя. Владимир Путин и его окружение — деятели враждебные, но его Россия — все же не то же самое, что сталинский СССР. В военном отношении Москва не представляет для США никакой угрозы, кроме ядерной, и это довод в пользу предотвращения, а не разжигания конфликта.

Более того, у Америки и России нет хоть сколь-либо заметных территориальных споров. Ничего не предвещает, что Путин или любой другой серьезный человек в Москве жаждет воевать с США. Признавать это неприятно, но по окончании холодной войны именно Америка была самой агрессивной военной державой, причинив гораздо больше вреда и унеся гораздо больше жизней, чем любое другое государство. При этом ни один из шагов Росси не представлял для Америки никакой серьезной угрозы.

Действительно, при всех своих многочисленных недостатках Путин вступал в должность без явной неприязни к Америке. Офицеры КГБ были вообще скорее прагматиками и циниками, а не верноподданными идеологами. Он первым из иностранных лидеров связался с президентом Джорджем Бушем-младшим после терактов 11 сентября, а две недели спустя выступил с на редкость любезным обращением к Бундестагу. Увы, изменить свои взгляды Путина убедило как раз поведение Америки — расширение НАТО, развал Сербии и цветные революции на границе с Россией.

"Сверхъястребы" истерически продвигают нелепую идею, будто Путин планирует воссоздать Советский Союз. Однако он правит Россией уже более двух десятилетий и такой стратегии не придерживается. В 2008 году Москва приобрела некоторый контроль над Абхазией и Южной Осетией. Однако эти регионы давно были недовольны грузинскими властями, и Путин напал на Грузию лишь после того, как правительство Саакашвили совершило самоубийственный обстрел российских войск. В 2014 году он аннексировал Крым, который долгое время был под властью Москвы, пока Никита Хрущев не включил его в 1954 году в состав УССР — наверняка в рамках борьбы за престол после смерти Иосифа Сталина. Россия также разжигала сепаратизм в определенных частях Донбасса, но некоторые украинцы позже сами назвали эту территорию бесполезной и предположили, что ее лучше оставить Москве. И это по-вашему базы возрожденной Российской империи?

Более того, российское наступление спровоцировано некоторыми событиями. Опять же, западным лидерам удобно игнорировать историю, ведь это снимает с них ответственность за собственную глупость, а подчас и безрассудство. В 2008 году администрация Буша продавила обещание принять в НАТО Тбилиси и Киев, после чего Фиона Хилл (Fiona Hill), ныне член Совета национальной безопасности, предупредила, что такие шаги "могут спровоцировать упреждающие военные действия России". Вашингтон также объявил Грузию своим союзником, поскольку тогдашнее правительство Саакашвили громогласно настаивало на членстве в НАТО.

Шесть лет спустя США поддержали уличные протесты против честно избранного, хотя и коррумпированного пророссийского лидера Украины. Американские чиновники безо всякого стеснения обсуждали, кого именно они хотят видеть в новом правительстве, и вновь подтвердили обещание принять Киев в трансатлантический альянс. Если бы Россия вела себя так же в Северной Америке, в Вашингтоне воцарились бы беснование, плач и скрежет зубовный. Вопреки господствующему в имперском городе стереотипу, ничто не проходит бесследно — даже действия США.

Как бы то ни было, обычной угрозы для Европы Россия не представляет. Совокупная экономика промышленно развитой Европы превосходит российскую более чем в десять раз, а население — более чем трое, поэтому она должна быть в состоянии о себе позаботиться. Однако жалкие вооруженные силы континента — результат давней военной зависимости от США, которую сам Вашингтон всячески поощрял, а порой и навязывал. Однако насущная необходимость — мощный стимул. Российское наступление на Украину стало для Европы тревожным сигналом, и США следует этому всячески способствовать — свернуть военную халяву и перестать вечно обнадеживать европейские правительства. Как бы то ни было, поворачивать на Запад, к Атлантике, Москва не намерена. Неумелые боевые действия России против Украины говорят о том, что подмять под себя Европу и править ею она не сможет. Поэтому лучшая "противопожарная" мера предосторожности для НАТО — это избегать военной конфронтации с Россией вдоль ее границ.

Россия — преступное государство, но по тем же критериям то же самое можно сказать и о других странах, в том числе и о нашей. На большинство обвинений в приписываемых ей нарушениях Москва может сказать: а сами вы? Возьмем, например, вмешательство России в американские выборы. Помните обложку журнала Time 1996 года, посвященную роли Америки в переизбрании Бориса Ельцина? США свергли, подорвали и ослабили столько иностранных лидеров, сколько ни одна другая страна в мире. Или вот еще участие России в Сирии. У Москвы с Дамаском многолетний союз, да и чисто географически Сирия ближе к России, чем к Америке. Путинское правительство всего лишь сделало то, чем США занимаются по всему миру: поддержало важного для себя союзника против внутренней оппозиции. Режим Асада был ужасен, но ничуть не лучше были и джихадисты, включая местное ответвление "Аль-Каиды"*, которым помогали Вашингтон и его ближневосточные союзники. Или взять убийства диссидентов за границей. Москва безжалостно и небрежно хладнокровно расправлялась с критиками заодно со случайными прохожими. Но и правительство США долгое время считало убийство вполне приемлемым средством — причем даже против иностранных лидеров, включая Фиделя Кастро.

Очевидно, что проступки союзников еще не оправдывают действий России, но и всерьез воспринимать лицемерие и ханжество Запада нельзя. Действия Москвы хотя нередко ужасны и оскорбительны, но США не угрожают. Поэтому лучший ответ — отказаться от тех методов, за которые мы осуждаем Россию. Например, пообещать не вмешиваться в выборы в других странах, не допуская при этом чужого вмешательства в американскую политику.

Самый опасный из доводов в пользу участия Запада в нынешнем конфликте — это ослабить, а то и сломить Россию, свергнуть Путина и его режим и расчленить страну. Может показаться, что это в наших национальных интересах — но это лишь если не учитывать вероятных последствий. Любой преемник Путина почти наверняка подпишется под всеми его целями. Причем наверняка на смену ему придет неуступчивый сторонник жесткого курса, а не либерал джефферсоновского типа. Вечная изоляция России и попытка превратить ее в гигантскую Северную Корею, только лучше вооруженную, чревата пугающими последствиями. Хуже этого лишь насильственный, беспорядочный распад, когда тысячи ядерных вооружений будут выставлены на торги, обильные арсеналы конвенциональных вооружений разграблены, а на горизонте замаячит гражданская война.

Российское наступление на Украину аморально и губительно. Западные союзники правы, что встали на сторону Киева. Но главный долг Вашингтона — перед американским народом, а не перед Европой или Украиной. Политика США и Европы должна быть направлена на прекращение, а не разжигание конфликта. Сумасбродные заявления о глобальном значении Украины и о том, что будущее мира зависит от исхода нынешнего конфликта, — элементарная чепуха.

*террористическая организация, запрещенная в России