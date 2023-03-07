Центр БПЛА в Донецке готовит пилотов дронов-камикадзе

Республиканский центр БПЛА имени Жоги в Донецке готовит пилотов дронов-камикадзе

ДОНЕЦК, 6 мар — РИА Новости. Республиканский центр БПЛА имени Владимира Жоги в Донецке готовит пилотов дронов-камикадзе и разведывательных беспилотников, рассказал РИА Новости инструктор с позывным "Туран".

"Ребята на симуляторе обучаются пилотированию FPV-дронов. Первым делом это дроны-камикадзе, барражирующие боеприпасы. И второе — это дроны, сбивающие чужие дроны", — рассказал инструктор.

FPV-дроны (сокращение от First Person View — вид от первого лица) отличаются тем, что их управление идет с помощью видеосигнала, поступающего с беспилотника в режиме реального времени. Пилот, управляющий таким дроном, видит изображение, получаемое с камеры.

По словам инструктора, если дрон-камикадзе атакует чужой беспилотник, происходит "выгодный размен", так как маленький FPV-дрон достаточно дешевый, а сбить он может дорогой дрон-разведчик.

"Он может сбить любой мультироторный коптер любого размера, поломав ему лопасти. Таким образом, вы "поменяете" дешевый дрон на очень дорогой", — объяснил "Туран".

В центре учат и работе на разведывательных БПЛА.

"Дроны могут выполнять разные функции — разведывательные, наблюдательные. На самом деле дроны — это настолько новая вещь, что возможности по его использованию еще не исчерпаны. Тут вопрос ограниченности нашего воображения - если мы придумаем новый способ использования дронов, то будет замечательно", — объяснил инструктор.

Обучение в центре продолжается три недели — после симуляторов ученик начинает тренироваться на настоящем беспилотнике.

"В мирное время говорили о 300 часах налета только на симуляторе, потом управление реальным дроном — еще столько же часов. Но, как мы видим, война ставит для нас другие задачи, другие цели, другие требования. И мы видим, что бойцы за три недели справляются с этой задачей, и уже уверенно пилотируют дроны", — добавил он.

В центре имени Владимира Жоги проходят подготовку добровольцы и военные из числа мобилизованных. В учебном заведении подчеркивают, что спрос на пилотов сейчас большой, поэтому они нужны в разных воинских частях.