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ВМС Индии получат новые учебные корабли

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Курсанты ВМС Индии
Курсанты ВМС Индии.
Источник изображения: Арун Санкар/AFP

Правительство Индии одобрило покупку трех учебных кораблей, которые будут использовать для подготовки будущих моряков индийских Военно-морских сил (ВМС), за 388,5 миллиона долларов. Об этом сообщает Defense News.

Отмечается, что Министерство обороны Индии подпишет контракт на строительство кораблей в марте, а поставки начнутся в 2026 году. Корабли построит индийская оборонная компания Larsen & Toubro.

Корабли водоизмещением 4700 тонн смогут развивать скорость до 20 узлов, а запас хода составит 60 дней. На них планируют разместить 20 офицеров, 150 матросов и 200 курсантов. Корабли получат орудия калибра 75 миллиметров и крупнокалиберные пулеметы, а также современные системы связи, передачи данных и управления огнем.

В настоящее время ВМС Индии эксплуатируют три учебных судна. Новые корабли будут использовать для обучения кадетов в море после прохождения базовой подготовки. В Минобороны Индии отметили, что корабли также обеспечат подготовку курсантов из дружественных стран.

В феврале управляющий директор и главное должностное лицо российско-индийской компании BrahMos Атул Динкар Ране сообщил, что производство ракет нового поколения BrahMos NG может начаться в конце 2025 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Проекты
Военные учения
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