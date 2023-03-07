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ТАСС

Иран планирует в декабре запустить спутник в космос в сотрудничестве с РФ

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Флаги России и Ирана
Флаги России и Ирана.
Источник изображения: vpk-news.ru

Предполагается, что спутники "Коусар" и "Ходход" выведут на орбиту на высоте 500 км от поверхности Земли

ТАСС, 5 марта. Иран планирует в декабре вывести на орбиту два спутника собственного производства в сотрудничестве с Россией. Об этом в воскресенье сообщило агентство ISNA.

Предполагается, что спутники "Коусар" и "Ходход" выведут на орбиту на высоте 500 км от поверхности Земли.

Иран начал осуществлять свою космическую программу в 2004 году. Он входит в число девяти стран мира, производящих спутники, наряду с Россией и США. Иран является одной из 24 стран - учредителей созданного в 1959 году Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.

В 2017 году в Иране был открыт Космический центр имени имама Хомейни для решения задач национальной аэрокосмической промышленности. Центр способен осуществлять подготовку, запуск, слежение за полетом космических аппаратов на низкой околоземной орбите и управление ими. 

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Страны
Иран
Россия
США
Компании
ООН
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