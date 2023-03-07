1000 БМП Borsuk поступит в армию Польши

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Впервые за много лет польская промышленность смогла довести до серийного производства разработанный в этой стране образец военной техники. Речь идет о боевой машине пехоты Borsuk, контракт на поставку которой был подписан во вторник на этой неделе.

Как сообщает "РГ: русское оружие", всего, как предполагается, будет получено 1000 единиц. Плюс еще четыре сотни выполненных на этой же платформе машин, таких как разведывательные ZUK, командно-штабные Oset, технического обеспечения Gekon и др. Первые поставки начнутся в следующем году.

Сам же проект стартовал десять лет назад. Borsuk заменят старые, поставленные в 70-80 годы советские БМП-1, получившие местное обозначение BWP-1. Их сейчас в войсках насчитывается более 1200 штук.

При создании новинки использовались различные зарубежные комплектующие, такие как 720-сильный дизельный двигатель MTU 8V199TE20, автоматическая трансмиссия Perkins X300, 30-мм автоматическая пушка Bushmaster II Mk 44S, противотанковый ракетный комплекс Rafael Spike-LR и др.

Боевая масса - 28000 кг, экипаж - три, а десант шесть человек. Максимальная скорость по шоссе - 65 км/ч., на плаву - 8 км/ч. Запас хода по топливу - 550 км. Вооружение находится в дистанционно-управляемом боевом модуле. Командир и наводчик имеют многоканальные прицелы.

Такие БМП поступят в соединения, вооруженные основными боевыми танками K2 Black Panther южнокорейского производства.

Эта не первая попытка создать в Польше собственную БМП. Например, еще в 90-е годы на базе опытного гусеничного миноукладчика SUM-Kalina проектировался образец 29-тонной BWP-2000. На ней предполагалось использовать итальянскую башню с 60-мм скорострельной пушкой, 7,62-мм спаренным пулеметом, а также двумя пусковыми установками американских ПТУР BGM-71 TOW. Однако все закончилось тогда лишь двумя демонстрационными образцами.