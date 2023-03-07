Индия старается не принимать ничью сторону в украинском конфликте

Hindu: Индия пытается удержаться на дипломатическом канате невмешательства

Индия отказалась осудить Россию за начало СВО, не присоединилась к западным санкциям и регулярно воздерживается от голосования в ООН относительно конфликта, пишет The Hindu. Вместо этого она увеличила закупки российской нефти по сниженной цене.

Стенли Джони (Stanly Johny)

Нью-Дели, призывающий мир вернуться к рассмотрению более насущных проблем, должен придерживаться своего прагматичного нейтралитета и добиваться практического решения кризиса.

23 февраля 2023 года накануне годовщины начала спецоперации на Украине Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую положить конец конфликту. За нее проголосовало 141 государство, семь выступили против, 32 воздержались. Неудивительно, что Индия была в числе последних. Это соответствует позиции Нью-Дели, которую он занимает с начала украинского кризиса. Индия отказалась осудить Россию за начало СВО, не присоединилась к западным санкциям и регулярно воздерживается от голосования в ООН относительно конфликта. Вместо этого она увеличила закупки российской нефти по сниженной цене.

Позиция Нью-Дели вызвала резкую реакцию на Западе. До конфликта многие политические обозреватели дискутировали о том, что Индия неизбежно возьмет курс на Запад. Тем не менее, после его начала многих удивило то, что самая большая демократия мира не осудила Россию. Некоторые считают, что она "финансирует" спецоперацию Путина, покупая российскую нефть. Почему Нью-Дели не выбрала линию своих западных партнеров? Чтобы в этом разобраться, нужно понять, как Индия видит этот конфликт.

Демократии против автократий

Как писал Саймон Тисдалл в статье The Guardian, для Джо Байдена это глобальный крестовый поход за демократию. Он назвал российскую спецоперацию "испытанием на века". Для НАТО в целом, начало конфликта авторитарной России на территории "демократической" Украины — это вызов мировой демократии. Согласно этой концепции, если Россия не потерпит полное поражение, то это будет означать "конец мировому порядку". Поэтому, чтобы спасти его и глобальную демократию с международным правом, все демократические и законопослушные государства должны занять позицию против России и присоединиться к западной коалиции.

Это битва демократий и автократий? Подавляющее большинство государств поддержали резолюции Генассамблеи ООН, призывающее положить конец конфликту. Но помимо голосования, США едва ли удалось мобилизовать против России демократические страны за пределами традиционной западной системы альянсов. Индия и ЮАР — крупные демократии Азии и Африки — систематически воздерживаются при голосовании и отказались присоединиться к санкциям — потому что их наложили определенные страны и блоки в одностороннем порядке без одобрения ООН. Бразилия — самая крупная демократия в Южной Америке — не стала вводить санкции, как и другие меньшие демократические страны (и государства с другим политическим устройством) по всему миру. Даже некоторые страны, которые являются частью системы западного альянса — например, Турция и Израиль — не очень хотят присоединяться к крестовому походу Байдена. Многие из этих стран рассматривают этот конфликт как европейскую проблему между двумя бывшими советскими республиками, которая возникла после развала СССР. Для них речь идет не столько о глобальной демократии, сколько об архитектуре безопасности в Европе после холодной войны.

Моральные принципы против национальных интересов

Даже если это не противостояние демократий и автократий, здесь имеет место вопрос моральных принципов. Вне всякого сомнения, Россия нарушила независимость Украины, и присоединение Крыма шло вразрез с международным правом. И как такие страны, как Индия могут игнорировать этот факт и продолжать сотрудничество? Нью-Дели не раз заявлял в ООН, что нужно уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран. Но когда страны стоят на распутье моральных принципов и национальных интересов, для них возникает главная дилемма — по какому пути пойти.

Для Вашингтона и большей части Европы конфликт на Украине сочетает в себе их нравственные позиции и внешнеполитические цели. Как сказал министр обороны США Ллойд Остин, цель Америки — ослабить Россию, а Европа хочет, чтобы спецоперация обошлась Москве дорого, что сдерживало бы ее в будущем. Получается, что моральные установки Запада совпадают с его стратегическими целями. Тем не менее, он не всегда придерживается этой позиции, особенно когда речь идет о столкновении ценностей и интересов.

Другой случай — Турция, член НАТО, которая незаконно захватила сирийские территории, но не сталкивается с гневом со стороны международного сообщества.

Иными словами, когда возникало расхождение между национальными интересами и моральными принципами, Запад без колебаний выбирает первое. Тогда почему бы развивающимся странам, таким как Индия, не ставить свои национальные интересы во главу угла при разработке своей политики? Но это не значит, что она должна полностью отстраниться от морального вопроса. В 2003 году, когда на Нью-Дели было оказано значительное давление со стороны администрации Джорджа Буша-младшего с целью отправки "миротворческих войск" в оккупированный американцами Ирак, тогдашнее правительство премьер-министра Атала Бихари Ваджпаи ответило категорическим "нет". Точно так же Индия ни в коем случае не должна оказывать военную помощь России в конфликте на Украине.

Что хочет Нью-Дели

Каковы же здесь национальные интересы Индии? Связи с Россией — историческим партнером — важны для Индии во многих отношениях. Во-первых, это энергетика — российская нефть по сниженной цене является облегчением для Индии — пятой по величине экономики мира — которая удовлетворяет более 80% своих потребностей в топливе за счет импорта. Но энергетические связи носят в основном конъюнктурный характер — даже если поставки из России будут нарушены, Индия сможет найти альтернативу по более высокой цене. Однако оборонные поставки говорят о другом — за последние пять лет Москва удовлетворила более 46% потребностей Нью-Дели в военной продукции. Есть веские аргументы в пользу того, что Индии следует диверсифицировать источники оборонного импорта, но для таких изменений потребуется время.

В то время, когда Россия углубляет свои связи с Китаем, который является главным конкурентом Нью-Дели, Индия должна спросить себя, должна ли она сохранить свои рычаги влияния на Москву через существующие связи или полностью потерять их, присоединившись к западной коалиции из-за моральных обязательств.

Кроме того, для управления своими геополитическими интересами и решения проблем континентальной безопасности Индия должна работать с евразийскими державами, где США практически отсутствуют, особенно после их катастрофического ухода из Афганистана. Россия играет ключевую роль в континентальной внешней политике Индии.

И наконец, какой исход украинского кризиса предпочтителен для Индии? Ни ослабление России, ни разрушение и раскол Украины не отвечают ее интересам. Индия хочет немедленного окончания конфликта и установления нового равновесия в сфере безопасности между великими державами, чтобы стабилизировать мировую экономику и сосредоточиться на более насущных проблемах — от изменения климата до реформ ООН. Поэтому, если Индия хочет мира и разрешения конфликта, как заявил Джавахарлал Неру в 1957 году после советской интервенции в Венгрию, "не стоит обзывать и осуждать" какую-либо державу. Вместо этого Индии следует придерживаться прагматичного нейтралитета, основанного на реализме, и продолжать добиваться практического решения кризиса на Украине.