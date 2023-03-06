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ТАСС

Шольц: китайское правительство заверило, что не будет поставлять оружие России

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Источник изображения: AP Photo/ Markus Schreiber

По словам канцлера ФРГ, Запад наблюдает за этой ситуацией

БЕРЛИН, 5 марта. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц утверждает, что власти Китая обещали не поставлять оружие России. Об этом он заявил в воскресенье на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Мы все едины во мнении, что не должно быть места поставкам оружия. И китайское правительство в этой ситуации объявило, что ничего не поставит. Мы требуем этого [не поставлять оружие России], и за этой ситуацией мы наблюдаем", - сказал канцлер.

В интервью американскому телеканалу CNN, которое вышло в эфир в воскресенье, Шольц заявил, что поставки вооружений Китаем в Россию повлекли бы за собой последствия для Пекина. "Я думаю, это имело бы последствия, - сказал канцлер ФРГ, отвечая на вопрос о возможности введения санкций против Пекина в случае поставок китайских вооружений России. - Но мы сейчас на том этапе, когда мы ясно даем понять, что этого не должно произойти. И я настроен сравнительно оптимистично относительно того, что наш запрос будет успешным в данном случае".

18 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Китай "серьезно рассматривает возможность предоставления летальной помощи России". Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в свою очередь заявил, что американские военные не фиксировали передачи вооружений Китаем России, однако в его ведомстве полагают, что Пекин не исключает такого варианта. Он пояснил, что речь идет о боеприпасах и вооружениях. Позже официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила о неприемлемости угроз и давления США на российско-китайские отношения в контексте якобы "оказания Китаем военной помощи России". 

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Германия
Китай
Россия
США
Проекты
Евросоюз
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