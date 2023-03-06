Стратегический умысел: Минобороны озвучило план отражения ядерного удара НАТО

Кому военные отвели основную роль в потенциальном конфликте

Российские военные озвучили планы противодействия «глобальной стратегической многосферной операции» США и НАТО, цель которой — победа в ядерной войне. По мнению представителей Минобороны РФ, концепция таких действий уже разрабатывается в штабах Североатлантического альянса. В ее основе — превентивный удар по российским стратегическим силам и последующее гарантированное отражение ответного ядерного удара. Как Россия будет противостоять «многосферной операции», объяснил журнал МО РФ «Военная мысль» в своем последнем выпуске. Из текста следует, что главной сдерживающей силой станут Ракетные войска стратегического назначения (РВСН). «Известия» разбирались в замыслах стратегов НАТО и планах противодействия им.

Ответный план

Российские военные впервые за много лет вынесли на открытое обсуждение стратегию сил ядерного сдерживания нашей страны. В мартовском номере журнала Минобороны России «Военная мысль» вышла соответствующая статья заместителя главкома Ракетными войсками стратегического назначения Игоря Фазлетдинова «Роль РВСН в противодействии стратегической многосферной операции НАТО». Она сразу вызвала бурную реакцию в СМИ и волну обсуждения в среде специалистов. В статье описаны основания принятия тех или иных решений в области ядерной политики государства.

21 февраля 2023 года во время обращения к Федеральному собранию Владимир Путин объявил о приостановке участия России в Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). РВСН как раз и являются основным компонентом нашей ядерной триады — частью стратегических наступательных вооружений.

Вполне вероятно, что рассмотренная в программной статье Игоря Фазлетдинова ситуация с планами США и НАТО стала одной из причин, заставивших руководство России принять решение о приостановке участия в ДСНВ. Разберем эти причины и предлагаемое противодействие.

Конец паритета

Система ядерного паритета, которая складывалась в мире начиная с 1950-х годов и до середины 1970-х, сегодня находится под угрозой. И исходит она от планов, которые разрабатываются в штабах стран НАТО. Речь — о проведении «глобальной стратегической многосферной операции», которая может обеспечить Западу победу в ядерной войне. Считается, что данная операция может включать в себя несколько основных частей.

Во-первых, это превентивный удар по российским стратегическим силам сдерживания, который лишит нашу страну соответствующего ядерного потенциала.

Во-вторых, гарантированное отражение ответного ядерного удара, который оставшиеся российские силы всё же смогут нанести в случае конфликта.

В-третьих, общее сохранение военно-экономического лидерства в мире, в том числе для обладания превосходящим ядерным потенциалом.

Подготовка к проведению такой операции будет сопровождаться развертыванием группировки сил и средств — ядерных и неядерных. В ходе превентивного удара по российским силам сдерживания планируется уничтожить не менее 60% развернутых ядерных пусковых установок, поразить командные центры, ядерную инфраструктуру страны. Те силы, которые уцелеют в результате удара и будут применены в ответном ударе, могут составить не более 35–40% изначального потенциала.

Планом ставится задача уничтожения всего ответного удара средствами противоракетной обороны (ПРО), которые будут заблаговременно развернуты на ракетоопасных направлениях. США располагают сегодня системами ПРО как наземного, так и морского базирования. Они могут быть развернуты как вокруг территории России, так и на ракетоопасных направлениях для защиты потенциальных целей в США.

Такой план может включать несколько фаз: подготовительную, основную и заключительную. В подготовительной фазе может проводиться подготовка соответствующих группировок войск, развертывание сил специальных операций для действий в тылу России. Этот этап будет включать в себя элементы гибридной и информационной войны. Предварительный этап может занять от нескольких месяцев до года и даже больше.

Основной этап — воздушно-космические сражения — нанесение ударов по российскому ядерному потенциалу и военному руководству.

Заключительный этап — наземные боевые действия — должен последовать после уничтожения российского стратегического ядерного потенциала и будет проводиться на территории России.

Щит и меч России

Понятно, что этот замысел содержит в себе пока лишь теоретические проработки возможной ядерной наступательной операции, но он позволяет планировать ответные действия и противодействие — соответствующие операции российских сил ядерного сдерживания.

Противодействие предполагается по трем основным направлениям: отражение внезапного воздушно-космического нападения противника, уничтожение его сил противоракетной обороны и командных центров, а также нанесение ответного ядерного удара возмездия.

Согласно предложениям российских военных, отражение воздушно-космического нападения ложится на силы воздушно-космической обороны России. Инструментом удара возмездия станут в основном субмарины-ракетоносцы. А что касается РВСН, основного компонента ядерных сил России, то они задействуются на всех этапах операции.

Уже на первом этапе ракетные комплексы РВСН могут применяться для нанесения ракетных ударов по районам сосредоточения ударных группировок агрессора, арсеналам и базам хранения резервов противника. Российские силы специальных операций будут выявлять и уничтожать диверсионно-разведывательные группы противника и обеспечивать сохранение боеготовности пусковых установок стратегических сил для нанесения ответного удара.

Конечно, для подготовки российских ядерных сил к работе в условиях такой операции необходимо дооснащение и частичное довооружение Ракетных войск. Речь идет прежде всего об увеличении доли гиперзвуковых ракетных комплексов. Эти системы вооружения имеют минимальное подлетное время и максимальную вероятность преодоления противоракетной обороны потенциального противника.

Вполне вероятно, что потребуется изменение структуры РВСН для обеспечения применения сил и средств как в условиях предъядерной фазы конфликта, так и в ходе основной ядерной фазы, а также в заключительной фазе ядерного возмездия.

Никто не говорит о том, что уже завтра мы начинаем какую-то операцию по предотвращению американского глобального многосферного удара. Нам показали, что в недрах наших штабов прорабатываются вопросы противодействия агрессивным планам, которые обсуждаются западными военными. Российский ядерный щит на 91% оснащен новыми и новейшими ракетными комплексами и готов к применению. Для ответов на новые вызовы, конечно, надо готовиться. И эта подготовка идет.

Дмитрий Корнев