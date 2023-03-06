ВСУ потеряли у Артемовска наиболее подготовленные подразделения, пишут СМИ

WSJ: российские силы разгромили самые подготовленные подразделения ВСУ в районе Артемовска

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российские силы за последние несколько месяцев разгромили несколько наиболее подготовленных подразделений ВСУ в районе Артемовска, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на украинских офицеров.

"Офицеры в некоторых других бригадах говорят, что несколько подразделений, в том числе некоторые из наиболее подготовленных, были разгромлены в ходе боев в районе Бахмута в последние месяцы", — говорится в публикации.

Отмечается, что находящиеся у города бригады различаются по уровню подготовки и не всегда могут нормально взаимодействовать друг с другом. Как рассказал изданию один из украинских командиров, его позиции оказались захвачены из-за того, что находящийся вблизи батальон, состоящий из плохо подготовленных добровольцев, покинул свой район без предупреждения.

В пятницу основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что бойцы группы практически полностью окружили Артемовск. Один из членов подразделения уточнил, что все пути снабжения и отхода ВСУ из города находятся в зоне огневого поражения российский артиллерии.

Кроме того, накануне сразу два украинских силовика сообщили, что их подразделения получили приказ оставить населенный пункт — это командир с позывным "Мадьяр" и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который сейчас, по его словам, командует взводом ударных беспилотников.

О том, что ситуация для ВСУ в Артемовске сложилась критическая 2 марта рассказал член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин. Он убежден, что с военной точки зрения не имеет смысла удерживать город любой ценой.

Артемовск расположен на пока еще подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Уже несколько месяцев там идут ожесточенные бои.