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Интерфакс-АВН

Утверждения Азербайджана о якобы транспортировке оружия из Армении в Нагорный Карабах нелепы - МИД Армении

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МИД Армении
МИД Армении.
Источник изображения: phototass2.cdnvideo.ru

В Лачинский коридор и Нагорный Карабах необходимо направить международную мониторинговую миссию

Ереван. 5 марта. ИНТЕРФАКС - Заявления Баку о транспортировке оружия из Армении в Нагорный Карабах не соответствуют действительности, международное сообщество в связи с инцидентом в воскресенье, повлекшем жертвы, должно осудить действия Азербайджана, необходимо направить международную мониторинговую миссию, заявили в МИД Армении.

"Утверждения Азербайджана о том, что Армения направляет в Нагорный Карабах оружие, - нелепы. Из опубликованных МВД Нагорного Карабаха кадров становится понятным, что диверсионная группа Азербайджана напала на "УАЗ", в котором находились четверо сотрудников МВД Нагорного Карабаха, направлявшихся по служебным целям из Степанакерта в села Хин Шен и Мец Шен. Кроме рабочих документов и табельного оружия при них не было ничего. Действия азербайджанской диверсионной группы иначе как терактом невозможно охарактеризовать", - говорится в заявлении армянского внешнеполитического ведомства.

"Армения призывает международное сообщество, страны и международные организации, заинтересованные в установлении реального мира в нашем регионе, строго осудить очередное проявление применения силы и провоцирование широкомасштабных боевых действий со стороны Азербайджана, а также предпринять активные шаги для исключения дальнейших нарушений Азербайджаном взятых международных обязательств", - подчеркивают в МИД республики.

В ведомстве отметили, что "в сложившейся ситуации направление в Лачинский коридор и Нагорный Карабах международной мониторинговой миссии становится жизненно важной необходимостью".

Как сообщалось, три сотрудника паспортно-визового управления полиции непризнанной Нагорно-Карабахской республики погибли, один пострадал в результате диверсии, совершенной Вооруженными силами Азербайджана утром в воскресенье, отметили в МВД Нагорного Карабаха.

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Страны
Азербайджан
Армения
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