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ТАСС

Bloomberg: напряженность в отношениях Польши и ФРГ может помешать поставкам оружия Киеву

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Источник изображения: EPA-EFE/ FILIP SINGER

В Варшаве считают, что "Германия в большей мере сосредоточена на соперничестве с Польшей за получение похвалы от международных игроков"

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Напряженность, возникшая в отношениях между Польшей и Германией, может помешать поставкам оружия и военной техники Киеву. Такое мнение выразило в воскресенье агентство Bloomberg.

Согласно агентству, пока союзники по НАТО "демонстрируют единство" в своем стремлении оказать поддержку Украине, "размолвка" в отношениях между Германией и Польшей "рискует подорвать совместные усилия по снабжению киевских сил" оружием и военной техникой. По наблюдениям агентства, "споры между Варшавой и Берлином из-за [поставок Киеву] ракет, танков и запасных частей вышли на новый уровень", а в последнее время из Варшавы звучат упреки в адрес Берлина в связи с задержкой процесса отправки танков на Украину. В связи с этим Bloomberg цитирует неназванного чиновника, по словам которого в Варшаве считают, что "Германия в большей мере сосредоточена на соперничестве с Польшей за получение похвалы от международных игроков, <...> чем на предоставлении Киеву всего, что ему нужно".

Еще один неназванный чиновник пояснил агентству, что в Германии связывают "ужесточение тона" Варшавы с приближающимися парламентскими выборами, которые должны состояться в Польше осенью. 

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Польша
Украина
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