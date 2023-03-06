"Плата за войну с Ираном может оказаться для США непомерно высокой"

Военный эксперт Ходаренок - о ядерной программе Ирана и возможном конфликте республики с США

В Пентагоне считают, что Ирану хватит 12 дней, чтобы создать ядерное оружие. В Израиле убеждены, что удержать Тегеран от этого шага может только угроза применения военной силы, и не исключают удары по ядерным объектам Исламской республики. Военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок рассказывает, как будет выглядеть гипотетическая война США и Израиля с Ираном и какую цену за нее заплатят стороны.

Замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что Иран способен изготовить атомную бомбу за 12 дней. Его слова приводит агентство Reuters.

«В 2018 году Ирану потребовалось бы около 12 месяцев для производства одной бомбы из запасов расщепляющих материалов. А сейчас ему потребовалось бы 12 дней», - сказал Колин Каль, отметив «впечатляющий прогресс» Ирана в ядерной сфере после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). К концу года у Тегерана будет достаточно обогащенного до 60% урана, чтобы создать 10 бомб, ценил чиновник.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявлял, что убедительная угроза применения военной силы - единственный путь, который может удержать такие страны, как Иран, от разработки ядерного оружия. Более того, Израиль может быстрее решиться на нанесение ударов по объектам ядерной программы Ирана из-за его стремления приобрести российские зенитные ракетные системы С-400.

Из-за усиления угроз со стороны Ирана министр обороны США Ллойд Остин в ближайшее время посетит Ближний Восток.

Что касается военно-политической обстановки в регионе в целом, то, как ранее отмечала «Газета.Ru», активность Ирана и без масштабных усилий по созданию ядерного оружия значительно возросла за последнее время.

В частности, в Сирии иранцы устраивают в выгодных для себя местах военные базы (без особого преувеличения, эти объекты можно назвать именно так) и склады с оружием, боеприпасами, материально-техническими средствами, причем не только для своих подразделений типа Корпуса стражей исламской революции (КСИР), но и для шиитских милиционных формирований из Пакистана, Афганистана, Ирака, самого Ирана и непосредственно из Сирии.

Кроме этого, иранцы создают разного рода перевалочные пункты и склады для военизированной шиитской организации «Хезболла», в которых накапливается оружие и боеприпасы.

Тегеран по-прежнему проводит в Сирии масштабную экономическую экспансию. Представители Ирана активно занимаются скупкой недвижимости, приобретают различные предприятия промышленности (даже пострадавшие в ходе боевых действий, это особого значения для иранских покупателей не имеет). Активно покупаются также земельные участки.

Помимо всего прочего, Иран проводит огромную работу по «шиизации» населения Сирии, причем настолько, насколько это возможно.

Тегеран вряд ли в ближайшее время уйдет из Сирии. Это станет возможным разве что под многосторонним и разноплановым давлением на Исламскую республику. Иранцы могут вывести некоторые свои формирования - в первую очередь шиитские группировки. Но в любом случае экономическое и идеологическое влияние у них в Сирии останется, и они по возможности будут использовать Дамаск в своих интересах.

Растет влияние Тегерана и в других странах Ближнего и Среднего Востока.

Если сюда добавить стремление Ирана в самое ближайшее время обзавестись ядерным оружием, то обстановка в регионе становится попросту взрывоопасной и не может не беспокоить США и Израиль, а для последнего угроза со стороны Тегерана является, без всякого преувеличения, вопросом жизни и смерти.

Как ранее писала «Газета.Ru», США направляют в регион все больше войск, вооружения и военной техники, материально-технических средств. И специалисты по оперативно-стратегическому планированию Пентагона, а также высокопоставленные представители разведывательных служб США стали внимательно анализировать, что может повлечь за собой вооруженное столкновение.

Имеющиеся в распоряжении силы и средства Ирана, скорее всего, сделают весь Персидский залив недоступным для отрядов боевых кораблей ВМС США. Первые эшелоны стартовых позиций зенитных ракетных систем и комплексов войск ПВО Ирана будут представлять серьезную опасность для пилотов ВВС США. А многочисленный арсенал иранских баллистических и крылатых ракет ставит под угрозу военные объекты США практически во всей зоне Центрального командования американских ВС.

Иран за последнее время создал весьма широкий спектр ракет - от баллистической ракеты «Шахаб-1» с дальностью стрельбы 300 км до крылатой ракеты «Сумар» с заявленной дальностью полета в 2500 км. Эти изделия могут поражать цели в любом месте Персидского залива, Израиле, Египте, Афганистане и других регионах Южной и Восточной Европы.

Таким образом, возможная плата за участие в подобном вооруженном конфликте может стать для США и их союзников (в первую очередь Израиля) непомерно высокой.

Кроме того, абсолютному большинству американского экспертного сообщества непонятно, как может выглядеть гипотетическая американская победа. Никто в США в настоящее время не выступает за крупномасштабную оккупацию, подобную той, которая последовала за вторжением в Ирак в 2003 году. И многие специалисты предостерегают от надежды или предположения, что массированное военное вторжение под руководством США заставит иранцев свергнуть свой исламский режим и превратить Иран в американского союзника.

Численность вооруженных сил Ирана составляет около 545 тыс. солдат и офицеров, находящихся на действительной военной службе, и 350 тыс. резервистов, в том числе около 125 тыс. человек в составе КСИР. Но в то же время, несмотря на то что общая численность ВС Ирана велика, качество армии и флота вызывает сомнения. Иран в настоящее время находится под санкциями и лишен возможности приобретать западные технологии.

Военно-технической мощи Тегерана на данном этапе явно недостаточно, чтобы эффективно противостоять такому сопернику, как США.

Если будет развязан вооруженный конфликт между США и Ираном, то он будет характеризоваться массированным применением высокоточного оружия, в основном воздушного базирования, применением незначительного количества подразделений и частей Сил специальных операций и широкомасштабными наступательными кибератаками.

США и Израиль в предстоящем конфликте будут решать задачи по поражению подземных укрытий Ирана с применением как обычных, так и ядерных средств поражения, которому за последнее время Пентагоном приданы свойства высокоточного оружия.

Чтобы поразить зенитные ракетные комплексы и систему радиолокационной разведки Ирана, Соединенные Штаты должны будут или физически уничтожить их, или сделать невозможным их нормальное функционирование с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Чтобы приблизиться к стартовым позициям ЗРК, самолеты ВВС США должны обладать минимальной радиолокационной заметностью.

Для бомбардировки Ирана потребуются самолеты-невидимки, чтобы обойти его системы противовоздушной обороны российского производства типа С-300 (в перспективе и ЗРС С-400) и ракеты класса «земля-воздух» Bavar 373 местного производства. Поэтому подобные действия потребуют широкого боевого применения истребителей 5-го поколения типа F-35.

Соединенным Штатам в союзе с Израилем для усмирения Ирана придется проводить практически полномасштабную стратегическую воздушно-космическую операцию с привлечением значительной части своих военно-воздушных и военно-морских сил. Есть все основания полагать, что по форме это будет один из вариантов быстрого глобального удара, но только в рамках ближне- и средневосточного региона.

При таком сценарии иранцы даже с самыми разными политическими убеждениями, скорее всего, сплотятся вокруг своих лидеров и поддержат режим в борьбе с внешним агрессором. А что делать вот именно с этим - никто в Вашингтоне и Иерусалиме, похоже, не знает.

Тем не менее, основной военно-политической целью США и их союзников (в первую очередь, Израиля) по-прежнему остается резкое ослабление роли Ирана на Ближнем и Среднем Востоке, устранение его с политической сцены как регионального лидера и лишение Тегерана даже гипотетической возможности обладания ядерным оружием.

Михаил Ходаренок