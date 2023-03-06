"Украина серьезно проигрывает войну": экс-советник ЦРУ назвал единственный вариант ответа США

Экс-советник ЦРУ Рикардс: эскалация конфликта на Украине станет следующим шагом США
Украина проигрывает на фронте, сдача Артемовска будет для Киева "значительным поражением", заявил экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс. По его мнению, западные санкции также не дали необходимого результата. Рикардс считает, что Вашингтону остается только увеличить масштабы конфликта.
Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning написал, что Украина проигрывает на поле боя, а санкции Запада не привели к ожидаемым результатам, и единственное, чем может ответить Вашингтон - это эскалация конфликта.
"Увеличение поставок американского оружия Украине ошеломляет. Мы начали с ПЗРК Stinger, которые сбивают ракеты, ПТРК Javelin, являются мощным противотанковым оружием. Затем мы предоставили HIMARS, тяжелую артиллерийскую установку большой дальности с высокоточными снарядами", - констатировал Рикардс.
"Следом, не пропуская ни секунды, президент Украины Владимир Зеленский потребовал истребители F-16. Джо Байден сказал "нет", но он также сначала сказал "нет" танкам. Скорее всего, это всего лишь вопрос времени, когда он одобрит передачу F-16", - отметил автор публикации.
Рикардс назвал этот запрос "несбыточной мечтой", потому что пилоты Украины не умеют на них летать, а на обучение потребуется почти год.
Кроме того, автор публикации задался вопросом: "Могут ли США, Великобритания и Германия позволить себе предоставить это оружие, не нанося ущерб своей собственной готовности в случае войны где-либо еще?"
Точный ответ он на него не дал, но утверждает, что "западные арсеналы сильно истощены из-за оружия и боеприпасов, поставленных Украине". Если в странах возникнет дефицит вооружений, то его не получится быстро ликвидировать.
Рикардс добавил, что, помимо тяжелого вооружения, союзники поставляли Украине "системы разведки, наблюдения и связи стоимостью в миллиарды долларов, предназначенные для обнаружения российских целей".
"Это не говоря уже о фактическом присутствии сил НАТО на территории Украины. Некоторые источники указывают, что до 20 000 польских военнослужащих находятся на передовой, одетые в украинскую форму, что делает их иностранными наемниками", - утверждает он.
По мнению публициста, "ни одна из этих мер помощи не была особенно эффективной".
Речь идет об Артемовске, или, как его называют на Украине, Бахмуте. Экс-советник ЦРУ считает, что потеря этого города "станет значительным поражением для Украины", так как сильно ослабит линию обороны в Донбассе. Кроме того, если российские военные окружат город, то в ловушку якобы попадут 20-30 тыс. украинских солдат
"Если России в конце концов удастся прорвать эту последнюю линию, между этой линией и рекой Днепр будет очень мало препятствий, чтобы их (российские войска - "Газета.Ru") остановить", - констатировал Рикардс.
При этом он подчеркнул, что не обвиняет украинцев в каком-то неправильном ведении боевых действий. Просто, считает автор материала, "противник превосходит по вооружению".
Он призвал Зеленского дать возможность "старикам и детям", с которыми приходится воевать, покинуть город. "Они бьются, но жизнь их под Бахмутом коротка - день-два", - констатировал российский предприниматель.
Незадолго до этого заявления украинский командир с позывным «Мадьяр» заявил, что его подразделение получило приказ срочно покинуть Артемовск. Комментировать приказ он не стал.
Ангелина Мильченко