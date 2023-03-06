"Украина серьезно проигрывает войну": экс-советник ЦРУ назвал единственный вариант ответа США

Экс-советник ЦРУ Рикардс: эскалация конфликта на Украине станет следующим шагом США

Украина проигрывает на фронте, сдача Артемовска будет для Киева "значительным поражением", заявил экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс. По его мнению, западные санкции также не дали необходимого результата. Рикардс считает, что Вашингтону остается только увеличить масштабы конфликта.

Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning написал, что Украина проигрывает на поле боя, а санкции Запада не привели к ожидаемым результатам, и единственное, чем может ответить Вашингтон - это эскалация конфликта.

"Увеличение поставок американского оружия Украине ошеломляет. Мы начали с ПЗРК Stinger, которые сбивают ракеты, ПТРК Javelin, являются мощным противотанковым оружием. Затем мы предоставили HIMARS, тяжелую артиллерийскую установку большой дальности с высокоточными снарядами", - констатировал Рикардс.

Затем, продолжил экс-советник управления, западные страны обязались предоставить Киеву танки. В их числе американские Abrams, британские Challenger 2 и немецкие Leopard 2.

"Следом, не пропуская ни секунды, президент Украины Владимир Зеленский потребовал истребители F-16. Джо Байден сказал "нет", но он также сначала сказал "нет" танкам. Скорее всего, это всего лишь вопрос времени, когда он одобрит передачу F-16", - отметил автор публикации.

Рикардс назвал этот запрос "несбыточной мечтой", потому что пилоты Украины не умеют на них летать, а на обучение потребуется почти год.

Кроме того, автор публикации задался вопросом: "Могут ли США, Великобритания и Германия позволить себе предоставить это оружие, не нанося ущерб своей собственной готовности в случае войны где-либо еще?"

Точный ответ он на него не дал, но утверждает, что "западные арсеналы сильно истощены из-за оружия и боеприпасов, поставленных Украине". Если в странах возникнет дефицит вооружений, то его не получится быстро ликвидировать.

Рикардс добавил, что, помимо тяжелого вооружения, союзники поставляли Украине "системы разведки, наблюдения и связи стоимостью в миллиарды долларов, предназначенные для обнаружения российских целей".

"Это не говоря уже о фактическом присутствии сил НАТО на территории Украины. Некоторые источники указывают, что до 20 000 польских военнослужащих находятся на передовой, одетые в украинскую форму, что делает их иностранными наемниками", - утверждает он.

По мнению публициста, "ни одна из этих мер помощи не была особенно эффективной".

Рикардс пишет, что все равно "Украина серьезно проигрывает войну". Причина этому, считает он, то, что «Россия медленно и методично изматывает украинские силы на широком фронте".

Речь идет об Артемовске, или, как его называют на Украине, Бахмуте. Экс-советник ЦРУ считает, что потеря этого города "станет значительным поражением для Украины", так как сильно ослабит линию обороны в Донбассе. Кроме того, если российские военные окружат город, то в ловушку якобы попадут 20-30 тыс. украинских солдат

"Если России в конце концов удастся прорвать эту последнюю линию, между этой линией и рекой Днепр будет очень мало препятствий, чтобы их (российские войска - "Газета.Ru") остановить", - констатировал Рикардс.

При этом он подчеркнул, что не обвиняет украинцев в каком-то неправильном ведении боевых действий. Просто, считает автор материала, "противник превосходит по вооружению".

Сегодня, 3 марта, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому заявил , что его бойцы почти окружили город - "осталась одна дорога".

Он призвал Зеленского дать возможность "старикам и детям", с которыми приходится воевать, покинуть город. "Они бьются, но жизнь их под Бахмутом коротка - день-два", - констатировал российский предприниматель.

Незадолго до этого заявления украинский командир с позывным «Мадьяр» заявил, что его подразделение получило приказ срочно покинуть Артемовск. Комментировать приказ он не стал.

Ангелина Мильченко