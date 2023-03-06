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Техкульт

Космические агентства по всему миру настаивают на введении единого «лунного времени»

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Луна

Практически все космические державы имеют собственные программы по освоению Луны. Интерес к естественному спутнику весьма высок – в течение следующего десятилетия ожидается запуск более десятка миссий, связанных с Луной. Многие из них будут носить международный статус — представители космических агентств указывают на необходимость совместных усилий для достижения намеченных целей. И одним из условий успеха этих миссий станет введение универсального лунного времени.

Ранее космические программы этого направления использовали часовые пояса, используемые на Земле — однако такой подход уже в ближайшем будущем станет неприемлемым. Расширится число стран-участников, что потребует общей для всех временной шкалы. Впервые о необходимости изменить подход к измерению времени на Луне заговорили в ноябре прошлого года в Нидерландах при обсуждении проблем отрасли в технологическом центре ESTEC Европейского космического агентства. Пока не определено, какая организация будет отвечать за поддержание лунного времени. В качестве одного из вариантов решения может быть использовано всемирное время системы UTC. Однако стоит учитывать, что часы на Луне идут несколько быстрее. Они «убегают» вперед на 56 мкс в сутки. Сейчас эксперты ищут оптимальный подход, который бы облегчил будущим астронавтам выполнение поставленных задач во время нахождения на Луне. Разработка функциональной системы времени позволит упростить создание аналогичных систем для других планет, освоение которых будет проходить в обозримом будущем. Речь идет, в первую очередь, о Марсе. Данная инициатива станет частью масштабной программы по развитию архитектуры связи и навигационных систем за пределами Земли.

Александр Козырев

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Компании
ESA (ЕКА)
Проекты
Луна
Марс
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