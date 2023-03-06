ОДК-Климов в 2023 году наберет 40 участников в образовательный проект «Крылья Ростеха»

Петербургское предприятие ОДК-Климов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) начало прием заявок от выпускников школ на целевое обучение по проекту «Крылья Ростеха» в Балтийском государственном техническом университете «Военмех». В 2023 году для учебы будут отобраны 40 студентов.

ОДК-Климов и партнерский вуз проводят уже третий отбор кандидатов на участие в образовательной программе, нацеленной на подготовку инженерных кадров нового поколения для авиадвигателестроительного кластера промышленности. В настоящее время под эгидой «Крыльев Ростеха» по целевому направлению от ОДК-Климов (специальность «Проектирование авиационных и ракетных двигателей») в «Военмехе» обучаются 46 студентов на втором и на первом курсах.

«В этом году дополнительно введено новое направление — „инженер-технолог“. Ранее в рамках „Крыльев Ростеха“ обучение велось только по конструкторскому направлению. По итогам конкурса в 2023-2024 учебном году в „Военмех“ будет зачислено 40 ребят, нацеленных на получение высшего технического образования, стремящихся работать в ОДК-Климов и соответствующих критериям отбора. Необходимо иметь сумму баллов ЕГЭ по русскому языку, математике и физике не менее 225, средний балл аттестата — не ниже 4-х и уровень знания английского языка — не ниже А2 по международной системе CERF», — сказала директор учебного центра ОДК-Климов Людмила Ильина.

Участники проекта «Крылья Ростеха» за 5,5 лет получат образование мирового уровня. Во время обучения большой упор делается на получение дополнительных конструкторских IT-компетенций и изучение иностранных языков. Предусмотрено углубленное изучение 3D-моделирования и аддитивных технологий. Важнейшим преимуществом для участников проекта является гарантированное трудоустройство в ОДК-Климов, начиная с первого курса.

Программа «Крылья Ростеха» дает задел для профессионального развития на долгие годы вперед, позволяет готовить инженеров, результаты работы которых обеспечивают суверенитет, обороноспособность и дальнейшее развитие страны в научно-технической сфере. Организации Корпорации создают среду для качественной и эффективной работы, поддержки и развития инженерно-технических работников.

В 2022 году Госкорпорация Ростех направила на целевое обучение более 300 выпускников школ в рамках образовательного проекта «Крылья Ростеха». В проекте участвуют 15 профильных вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Рыбинска, Казани, Самары, Уфы, Перми, Новосибирска, Иркутска, Улан-Удэ, Ульяновска, Комсомольска-на-Амуре, Нижнего Новгорода и Омска.

Заявки на участие в проекте «Крылья Ростеха» в Санкт-Петербурге можно отправлять на электронную почту education@klimov.ru.

Телефон +7 812 454-72-01. Подробная информация о проекте — на сайте https://rostecwings.ru

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