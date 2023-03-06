"Калашников" создает систему управления огнем из стрелкового оружия

Винтовка с такой системой будет оснащена лазерным дальномером, баллистическим калькулятором и встроенной метеостанцией

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Специалисты концерна "Калашников" разрабатывают специальную систему для стрелкового оружия, с помощью которой можно управлять огнем. Об этом рассказал главный конструктор стрелкового направления концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.

"У нас открыта отдельная программа по системе управления огнем стрелкового вооружения. Мы работаем в этом направлении. Я прогнозирую, что в ближайшее время мы выведем на рынок подобные системы", - рассказал он в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

"Она позволяет выполнять достаточно большой спектр задач, которые в текущей парадигме выполняет человек. Например - обнаружение цели, захват цели в прицел, введение поправок в зависимости от метеоданных, дальности стрельбы", - добавил конструктор.

Винтовка с такой системой будет оснащена лазерным дальномером, баллистическим калькулятором и встроенной метеостанцией. Система не позволит произвести выстрел до тех пор, пока прицел не будет совмещен с целью. Винтовку можно подключить к смартфону, чтобы передавать, что видит стрелок.