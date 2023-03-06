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Военное обозрение

В зоне СВО отмечено появление большого количества МТ-ЛБ с установленной корабельной зенитной установкой 2М-3М

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Источник изображения: topwar.ru

Появившаяся несколько дней назад фотография МТ-ЛБ с установленной корабельной зенитной установкой 2М-3М уже широко разошлась по Сети. Как оказалось, это не единичная поделка армейских умельцев, решивших изобрести новую зенитную установку, а вполне себе серийный вариант. По крайней мере, эшелон с аналогичными установками, двигающийся в сторону фронта, уже успели заснять.

Пару дней назад в Сети появилось фото "мотолыги" с установленной корабельной ЗУ 2М-3М. В базовой комплектации такие башни вооружены двумя автоматическими пушками М-110 калибра 25 мм. Но в данном случае, при установке на МТ-ЛБ пушки заменены на два пулемета КПВТ калибра 14,5 мм, об этом сообщают несколько источников, хотя возможно, что часть установок идет с "родными" стволами. Башня обитаемая, расчет - 2 человека, но что там внутри неизвестно, снимков нет.

Как оказалось, это не единичная кустарная поделка, а вполне себе серийные машины, поставка которых в зону СВО идет довольно активно. На российских интернет-ресурсах появились кадры эшелона с аналогичными установками, а также МТ-ЛБ с такими же башнями на стоянке где-то в районе зоны СВО.

Источник изображения: topwar.ru

Выбор "мотолыги" в качестве базовой машины - это самый приемлемый вариант из-за ее проходимости. Вообще же, МТ-ЛБ не в первый раз используется в качестве базового шасси для различных установок, как артиллерийских, так и другого назначения. Выбор же корабельной артиллерийской установки в качестве башни неоднозначен. Впрочем, военные в зоне СВО говорят, что машина годная, а идея здравая.

Артиллерийская установка 2М-3М была разработана в начале 1950 годов в качестве средства самообороны небольших кораблей. Скорострельность двух 25-мм автоматов М-110 - 270-300 выстрелов в минуту на ствол. Дальность поражения наземных целей - до 3 км, по высоте - 2,8 км.

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  • В новости упоминаются
Продукция
КПВТ
МТ-ЛБ
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2 комментария
№1
06.03.2023 11:45
Пародия на танк СМК...
0
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№2
06.03.2023 17:25
Сколько высота этого "чуда техники." Мотолыга всегда выживала за счёт низкого силуэта. Броня там честно аховая. Ну и смещение центра тяжести.
0
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