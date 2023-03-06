В зоне СВО отмечено появление большого количества МТ-ЛБ с установленной корабельной зенитной установкой 2М-3М

Источник изображения: topwar.ru

Появившаяся несколько дней назад фотография МТ-ЛБ с установленной корабельной зенитной установкой 2М-3М уже широко разошлась по Сети. Как оказалось, это не единичная поделка армейских умельцев, решивших изобрести новую зенитную установку, а вполне себе серийный вариант. По крайней мере, эшелон с аналогичными установками, двигающийся в сторону фронта, уже успели заснять.

Пару дней назад в Сети появилось фото "мотолыги" с установленной корабельной ЗУ 2М-3М. В базовой комплектации такие башни вооружены двумя автоматическими пушками М-110 калибра 25 мм. Но в данном случае, при установке на МТ-ЛБ пушки заменены на два пулемета КПВТ калибра 14,5 мм, об этом сообщают несколько источников, хотя возможно, что часть установок идет с "родными" стволами. Башня обитаемая, расчет - 2 человека, но что там внутри неизвестно, снимков нет.

Как оказалось, это не единичная кустарная поделка, а вполне себе серийные машины, поставка которых в зону СВО идет довольно активно. На российских интернет-ресурсах появились кадры эшелона с аналогичными установками, а также МТ-ЛБ с такими же башнями на стоянке где-то в районе зоны СВО.

Источник изображения: topwar.ru

Выбор "мотолыги" в качестве базовой машины - это самый приемлемый вариант из-за ее проходимости. Вообще же, МТ-ЛБ не в первый раз используется в качестве базового шасси для различных установок, как артиллерийских, так и другого назначения. Выбор же корабельной артиллерийской установки в качестве башни неоднозначен. Впрочем, военные в зоне СВО говорят, что машина годная, а идея здравая.

Артиллерийская установка 2М-3М была разработана в начале 1950 годов в качестве средства самообороны небольших кораблей. Скорострельность двух 25-мм автоматов М-110 - 270-300 выстрелов в минуту на ствол. Дальность поражения наземных целей - до 3 км, по высоте - 2,8 км.