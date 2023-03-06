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Интерфакс-АВН

Японские военные и морпехи США провели учения по защите отдаленного острова Японии

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Флаги США и Японии.

Токио. 5 марта. ИНТЕРФАКС - Сухопутные Силы самообороны Японии и Корпус морской пехоты США на совместных учениях Iron Fist провели высадку с моря на отдаленный японский остров Токуносима (префектура Кагосима) в Тихом океане, сообщает в воскресенье "Джэпен Таймс".

По сценарию маневров, прошедших в минувшую пятницу, военные двух стран вели оборону отдаленных островов и возвращали под свой контроль после их захвата неприятелем. В этот раз Iron Fist впервые организовали на территории Японии, до этого местом их проведения были США.

К маневрам привлекли 31-й отряд морской пехоты, расквартированный в японской префектуре Окинава. В учениях также задействовали корабли, суда на воздушной подушке и надувные лодки.

Учения Iron Fist стартовали в феврале, они продлятся до 12 марта.

Одновременно военные провели учения еще на одном японском острове - Кикай, также расположенном в префектуре Кагосима.

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Страны
США
Япония
Проекты
Военные учения
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