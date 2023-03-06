Володин: США вынуждают ЕС финансировать киевский режим, но сами несут меньшие издержки

По словам спикера Госдумы, по расходам на содержание киевского режима США находятся на 12 месте - 0,37% от доли ВВП

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. США заставляют страны Европы финансировать киевский режим в ущерб своим гражданам, однако сам Вашингтон выделяет на эти цели лишь 0,37% от доли своего ВВП. Об этом в воскресенье сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

"США заставляют государства Европы финансировать киевский режим ценой благополучия собственных граждан. Но, как оказывается, несут издержки значительно меньше, чем другие. По расходам на содержание киевского режима США находятся на 12 месте - 0,37% от доли ВВП", - отметил Володин.

По его словам, это в 5,7 раз меньше расходов на милитаризацию и содержание киевского режима, которые несет Польша (2,1% ВВП). "Больше Вашингтона тратить вынуждают Эстонию, Латвию, Чехию, Литву, Словакию, Болгарию, Мальту, Норвегию, Румынию, Кипр", - добавил Володин. Он подчеркнул, что таким образом, Вашингтон в очередной раз показал, что "основной принцип его политики - использовать другие страны для достижения своих интересов".

"Кроме того, страны Евросоюза несут дополнительные издержки из-за антироссийских санкций, которые бумерангом ударили по их экономике. Общий объем поддержки энергетической отрасли в Европе составил €570 млрд. Германии это стоило 7,2% ВВП", - отметил Володин, подчеркнув, что продолжая поставки оружия Киеву, "лидеры ЕС действуют вопреки национальным интересам за счет европейских граждан".