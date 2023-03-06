Войти
ТАСС

Володин: США вынуждают ЕС финансировать киевский режим, но сами несут меньшие издержки

360
0
0
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Источник изображения: Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

По словам спикера Госдумы, по расходам на содержание киевского режима США находятся на 12 месте - 0,37% от доли ВВП

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. США заставляют страны Европы финансировать киевский режим в ущерб своим гражданам, однако сам Вашингтон выделяет на эти цели лишь 0,37% от доли своего ВВП. Об этом в воскресенье сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

"США заставляют государства Европы финансировать киевский режим ценой благополучия собственных граждан. Но, как оказывается, несут издержки значительно меньше, чем другие. По расходам на содержание киевского режима США находятся на 12 месте - 0,37% от доли ВВП", - отметил Володин.

По его словам, это в 5,7 раз меньше расходов на милитаризацию и содержание киевского режима, которые несет Польша (2,1% ВВП). "Больше Вашингтона тратить вынуждают Эстонию, Латвию, Чехию, Литву, Словакию, Болгарию, Мальту, Норвегию, Румынию, Кипр", - добавил Володин. Он подчеркнул, что таким образом, Вашингтон в очередной раз показал, что "основной принцип его политики - использовать другие страны для достижения своих интересов".

"Кроме того, страны Евросоюза несут дополнительные издержки из-за антироссийских санкций, которые бумерангом ударили по их экономике. Общий объем поддержки энергетической отрасли в Европе составил €570 млрд. Германии это стоило 7,2% ВВП", - отметил Володин, подчеркнув, что продолжая поставки оружия Киеву, "лидеры ЕС действуют вопреки национальным интересам за счет европейских граждан". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Германия
Кипр
Латвия
Литва
Норвегия
Польша
Румыния
Словакия
США
Украина
Чехия
Эстония
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
17.10.2022
Запад бессилен найти защиту от российских ракет
09.08.2022
Запад собирается разграбить послевоенную Украину
14.07.2022
Страны БРИКС имеют подавляющее преимущество перед странами G7 на трех региональных рынках вооружений
10.11.2021
США готовят поход на восток
12.12.2018
Как Integrity Initiative ведёт борьбу против своих
17.02.2016
Вынужденные непротивленцы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.03 17:25
  • 2
В зоне СВО отмечено появление большого количества МТ-ЛБ с установленной корабельной зенитной установкой 2М-3М
  • 06.03 17:20
  • 2
Сербия заявила, что направила Украине все необходимое для восстановления энергосетей
  • 06.03 17:09
  • 45903
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.03 12:21
  • 2
«Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий
  • 06.03 12:11
  • 2
На Украине хотят построить бетонные укрепления для защиты электроподстанций
  • 06.03 11:53
  • 1
Министр ВВС США: Разработка истребителя шестого поколения – приоритетная задача
  • 06.03 11:43
  • 1
Армения станет тестовым полигоном для аналоговой симуляции высадки человека на Марс
  • 06.03 11:42
  • 2
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38
  • 06.03 11:40
  • 1
В России заявили о «большом движении» в разработке беспилотников
  • 06.03 11:31
  • 3
При срыве сроков гособоронзаказа смогут установить внешнее управление
  • 06.03 09:42
  • 12
Картаполов предложил компаниям самостоятельно устанавливать средства борьбы с БПЛА
  • 06.03 06:38
  • 2412
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.03 02:22
  • 1
В американской газете рассказали об отработке украинскими военными на полигонах в Германии двух вариантов контрнаступления
  • 05.03 15:05
  • 1
В академии РВСН прошла Всероссийская научно-техническая конференция по развитию специального вооружения
  • 05.03 15:04
  • 1
Военный инновационный технополис "ЭРА" отмечает 5-летний юбилей