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ТАСС

Шойгу провел совещание с командующими группировок СВО

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Министр обороны обратил особое внимание на создание необходимых условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях, организацию всестороннего обеспечения войск

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел совещание с командующими группировок войск в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Министр обороны РФ Шойгу провел совещание с командующими группировок специальной военной операции. Он в рамках работы в штабе объединенной группировки российских войск (сил) заслушал доклады командующих группировок по текущей обстановке на направлениях ответственности и планы дальнейших действий", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, особое внимание Шойгу обратил на создание необходимых условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях, организацию всестороннего обеспечения войск, особое внимание было уделено работе медицинских и тыловых подразделений.

Ранее Шойгу заслушал доклады заместителей министра обороны РФ по вопросам организации непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами. Отдельное внимание уделялось организации боевой подготовки подразделений резерва, военно-политической работы и другим видам всестороннего обеспечения войск. 

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Шойгу Сергей
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