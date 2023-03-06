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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ: Шойгу провел совещание с командующими группировками в зоне спецоперации на Украине

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Министру сделаны доклады о планах дальнейших действий

Москва. 5 марта. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание с командующими группировками войск, которые участвуют в специальной военной операции (СВО) на Украине, они проинформировали о текущей обстановке и планах дальнейших действий, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

Совещание прошло в штабе объединенной группировки российских войск, говорится в сообщении.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в рамках работы в штабе объединенной группировки российских войск (сил) заслушал доклады командующих группировок по текущей обстановке на направлениях ответственности и планы дальнейших действий", - заявили в Минобороны РФ.

"Особое внимание Сергей Шойгу обратил на создание всех необходимых условий по безопасному размещению личного состава в полевых условиях, организацию всестороннего обеспечения войск, особенно работу медицинских и тыловых подразделений", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ распространило кадры этого совещания с участием начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) Сергея Суровикина и начальника главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского.

4 марта Минобороны РФ сообщило, что в штабе объединенной группировки российских войск Шойгу провел совещание со своими заместителями по вопросам обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами.

"Отдельное внимание было уделено организации боевой подготовки подразделений резерва, военно-политической работы и другими видами всестороннего обеспечения войск", - сообщило Минобороны РФ.

Перед этим 4 марта Минобороны РФ сообщило, что Шойгу посетил зону СВО, проинспектировал передовой пункт управления группировки "Восток" на южно-донецком направлении. "На командном пункте Сергей Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Рустама Мурадова и офицеров штаба по текущей обстановке и действиям войск", - сообщили в Минобороны РФ 4 марта.

4 марта Минобороны РФ сообщило об активных действиях "Южной" группировки российских войск на донецком направлении, "Западной" группировки - на купянском. Минобороны РФ 4 марта также сообщило, что группировка войск "Центр" нанесла авиационные и артиллерийские удары по армии Украины на красно-лиманском направлении, группировка "Восток" - на южно-донецком и запорожском направлениях.

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Герасимов Валерий
Шойгу Сергей
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