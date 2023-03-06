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Военное обозрение

Российские ВКС нанесли удар на Авдеевском направлении управляемыми авиационными бомбами УПАБ-1500

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Источник изображения: topwar.ru

Российская авиация начала применять на Украине барражирующие авиационные бомбы УПАБ-1500. С таким утверждением выступило украинское издание Defense Express, ссылаясь на собственные источники.

По имеющимся данным, российские самолеты применили данные боеприпасы по позициям ВСУ в Авдеевке, полуторатонные бомбы разносят возведенные за восемь лет укрепления украинских националистов. При этом наша авиация не приближается к району действия украинской ПВО, нанося удары с расстояния свыше 40 км. Украинское издание утверждает, что данные боеприпасы применяются и на других направлениях, в частности, на "северном", но наша авиация не работает со стороны Черниговской и Сумской областей.

Хотя в Киеве и заявляют, что Россия впервые применила управляемые авиабомбы УПАБ-1500 на Авдеевском направлении, но это правда только отчасти. Возможно, что именно по Авдеевке они были применены и впервые, но в рамках СВО данные боеприпасы применяются с самого начала. В марте прошлого года в роликах Минобороны о применении авиации мелькали кадры с УПАБ-1500 на самолетах, готовящихся к боевым вылетам. Применялись эти авиабомбы и по территории "Азовстали" в Мариуполе, когда оттуда выковыривали остатки засевших там националистов из запрещенного в России террористического формирования "Азов"*.

Бомба К029БЭ (УПАБ-1500) имеет калибр 1500 кг и предназначена для уничтожения защищенных наземных и надводных целей. При полной массе в 1525 кг боевая часть весит 1010 кг. Оснащена интеллектуальным взрывателем с тремя режимами задержки детонации. Боеприпас может планировать на максимальную дальность 50 км, применяется с высот, не превышающих 15 км. Отклонение от точки поражения не более 10 метров. Использует инерциально-спутниковую систему наведения.

Применение таких авиабомб снижает риски для самолетов, в то же время позволяя разрушать укрепления, которые очень трудно взять обычной артиллерией.

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Страны
Россия
Украина
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