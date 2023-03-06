ВВС США проведут оценку уровня подготовки украинских лётчиков

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ВВС США проведет оценку уровня подготовки пилотов Воздушных сил ВСУ с целью определения сроков их возможного обучения пилотированию западной боевой авиации, в том числе и американских истребителей F-16. Первые украинские пилоты уже прибыли на территорию Соединенных Штатов. Об этом сообщает телеканал NBC.

В Пентагоне приняли решение оценить уровень подготовки пилотов ВСУ перед тем, как браться за их обучение. Американцы придумали новую программу, выделили на нее средства и теперь украинские летчики начали прибывать в США для этого самого тестирования. Первые два пилота ВСУ уже находятся в США, на авиационной базе в Аризоне, где и будет реализовываться данная программа.

По данным телеканала, оценивать уровень подготовки и наличие навыков будут на симуляторах, установленных на военной базе. В ближайшее время туда прибудут еще восемь украинских пилотов, всего американцы протестируют десять украинцев, после чего будет принято решение о начале обучения летчиков Воздушных сил ВСУ.

Данная программа призвана оценить их возможности, чтобы мы могли им посоветовать, как они могут лучше использовать свои средства и те, что предоставили им мы

- заявил один из американских военных.

Несмотря на запуск программы тестирования, США своего решения об отказе поставлять Украине боевую авиацию не меняют, от американцев Киев истребители точно не получит. А вот вариант с поставкой какой-нибудь из европейских стран в США поддержат. В Вашингтоне не против, если свои истребители Украине передадут Дания и Нидерланды. Но не в данный момент. Сейчас все силы Запада сосредоточены на подготовке ВСУ к весеннему наступлению.