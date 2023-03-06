Оружие века. Почему никто не смог повторить достижение СССР

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Давид Нармания. Популярность автомата Калашникова не вызывает сомнений — это самое распространенное стрелковое оружие в мире. Всего насчитывается более 100 миллионов единиц этого автомата, которым вооружены армии 106 государств. О секрете успеха— в материале РИА Новости.

Обвинения в плагиате

Критики любят утверждать, что конструкцию АК-47 украли у немецкого Sturmgewehr 44. Во многом это объясняется внешним сходством. Однако, если проанализировать внутреннее устройство, становится понятно - обвинения беспочвенны.

Существенно отличаются даже способы запирания ствола: в АК это достигается за счет поворота затвора вокруг продольной оси, а в StG-44 — перекосом затвора в вертикальной плоскости. В этом отношении у детища Калашникова гораздо больше общего с М16 Юджина Стоунера и G36 от Heckler & Koch. Также отличаются компоновка и конструкция ствольной коробки.

Германские автоматы Sturmgewehr 44 времен Второй Мировой войны, представленные на выставке оружия, захваченного у боевиков в Сирии, в рамках форума "Армия-2018" Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Станавов

Революция в стрелковом оружии

Ключевыми преимуществами первой модели автомата Калашникова стали удобство, простота конструкции и эксплуатации, а также надежность. Именно эти факторы обуславливают более чем полувековую популярность. При этом особенности конструкции позволяли разработчикам модернизировать оружие без особых усилий.

Например, уже в АКМ удалось устранить "детские травмы" АК-47 — модель получилась получился более легкой и дальнобойной. Даже такая существенная переработка, как изменение калибра, не повлияло на ключевые преимущества автомата, которые удалось сохранить в АК-74. Образец использует патрон 5,45х39. А вот вес из-за нововведений снизился более чем в полтора раза.

Калашников с автоматом АК-47 Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Вяткин

Не могут повторить

Естественно, Советский Союз активно вооружал своих союзников по Организации Варшавского договора новыми автоматами. В странах соцлагеря тут же начали появляться свои модификации.

Например, румынские оружейники экспериментировали с внешним видом АК, добавляя вертикальную деревянную рукоятку на цевье. Делали более короткий ствол — все это отрицательно влияло на эргономику оружия.

Польские специалисты попытались сперва работали над модернизацией АКМ, а затем принялись за АК-74. При производстве автомата Tantal решили снизить вес оружия за счет замены части деталей на пластиковые. Это поставило крест на одном из главных козырей "Калашникова" — надежности.

Китайский автомат Type 56S Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Pashtunwarrior / Norinco type 56S rifle

Уступают оригиналу и китайские реплики. Если до 1960-го года, пока Москва и Пекин дружили, СССР помогал и материалами, и специалистами, то после обострения отношений качество оружия ухудшилось. Попытки сэкономить сперва ограничивались отдельными деталями. Но к началу 1990-х годов, когда американский рынок для китайских автоматов закрылся, в угоду дешевизне качество снизилось кардинально.

Как отмечает специалист концерна "Калашников" Владимир Онокой, после нескольких сотен выстрелов разваливался затвор, а кучность стрельбы в полтора раза уступали оригиналу. При этом многие образцы не могли пройти тест на взаимозаменяемость — когда детали из одного автомата, установленные на другой, не влияют на качество и работоспособность оружия.

Все перечисленные выше примеры - страны с развитой оружейной промышленностью. Если говорить о кустарных дешевых АК, то одни из худших образцов, по словам Онокого, ему встречались в Эфиопии. Даже найденный там советский образец 1953-го проявил себя надежнее, чем экземпляры местного производства.

Иными словами, именно отечественные образцы автомата Калашникова сохраняют наиболее удачное соотношение цена-качество, сочетая в себе ключевые преимущества этого оружия. Те же, что производятся за рубежом, либо существенно дороже, — например, удачные американские реплики — либо уступают в долговечности. А некоторые — и вовсе не пригодны к стрельбе.