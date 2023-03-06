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ТАСС

NBC: в США для обучения управлению западными самолетами прибыли два украинских пилота

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Источник изображения: South Korea Defense Ministry via AP

По информации телеканала, Пентагон будет тестировать летчиков на симуляторах на военной базе в Аризоне

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Два летчика прибыли в США с Украины, чтобы американские военные смогли оценить их навыки для возможного обучения работе с образцами западной ударной авиации, в том числе с истребителями F-16, сообщил в субботу телеканал NBC.

По его сведениям, Пентагон проведет тестирование украинских летчиков на симуляторах на военной базе в штате Аризона. Отмечается, что в марте в Соединенные Штаты прибудут еще восемь летчиков. Этот шаг направлен на получение представления о том, как много времени в будущем потребуется для обучения, а также улучшения их навыков.

"Данная программа призвана оценить их возможности, чтобы мы могли им посоветовать, как они могут лучше использовать свои средства и те, что предоставили им мы", - приводит NBC слова представителя американской администрации.

На этой неделе заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса, что Соединенные Штаты не считают поставку Киеву американских истребителей F-16 приоритетом. Как заверил представитель Пентагона, вопрос поставок Киеву истребителей был "внимательно изучен" специалистами. По его словам, на передачу Украине новых F-16 ушло бы "от трех до шести лет", так как их необходимо еще произвести, а передача более старой техники потребовала бы "от 18 до 24 месяцев".

Кол заметил, что поставки даже части новых самолетов обошлись бы США в сумму от 10 млрд до 11 млрд долларов, а поставки более старой техники стоили бы от $2 млрд до $3 млрд. Поэтому американцы делают выбор в пользу той техники, которую можно доставить на фронт быстрее, в том числе это касается средств ПВО и бронетехники. 

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США
Украина
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F-16
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